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Настоящий прорыв: ученые нацчились делать антисептик из отходов

Настоящий прорыв: ученые нацчились делать антисептик из отходов
Обновлено 22:02 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Ученые из в Университета Тель-Авива смогли впервые локально производить этанол — и дезинфицирующие средства для рук — на основе отходов.

Новое исследование продемонстрировало успешную переработку отходов растительного и бумажного производства в этанол — основное сырье, необходимое для производства дезинфицирующего средства для рук. После успешных экспериментов TAU недавно зарегистрировал патент США, основанный на процессе производства этанола из отходов переработки бумаги и картона.

Глобальный кризис с коронавирусом привел к росту спроса на дезинфицирующие средства на основе спирта (этанола), такие как алкогель и септол. Этанол в основном производится из растений, которые используются в качестве источников пищи — таких как кукуруза, сахарный тростник и других богатыми углеводами культур. Также этанол используется, в основном, в качестве биологического топлива, которое снижает выбросы углерода по сравнению с нефтью. Однако само производство этанола загрязняет окружающую среду, поскольку требует выделения больших площадей для выращивания кукурузы, а также использования средств борьбы с вредителями и большого количества воды.

Израиль не имеет местного производства этанола и полностью зависит от ежегодного импорта десятков тысяч тонн этанола. По мере развития кризиса COVID-19 и роста потребностей в дезинфицирующих средствах для рук во всем мире, в Израиле возникла обеспокоенность по поводу нехватки дезинфицирующих средств для рук в стране в результате карантинных условий в других государствах и ограничений на импорт. Это подтолкнуло ученых искать новые методы производства этанола.

Безопасный и эффективный: создан новый антисептик для рук из кукурузы

В итоге был придуман метод производства этанола из различных типов отходов: соломы, бумажных отходов и т. д. Причем это новый, простой и дешевый процесс, который едва ли наносит ущерб окружающей среде, не требует использования каких-либо опасных материалов и может быть осуществлен децентрализованным образом, в небольших масштабах, заключают ученые. Новый метод получения этанола приведет к созданию большего количества недорогих антисептиков для рук из обычных отходов, что особенно важно в период пандемии COVID-19.

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Ученые, Наука, Антисептик.

Автор:

Телеграф
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