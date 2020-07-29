Надо было просто покормить: ученые "воскресили" бактерий, возрастом в 100 млн лет

Исследователи из Японии и США в ходе исследования морского дна обнаружили бактерий, живших сто миллионов лет назад. После "откармливания" в лабораторных условиях, их удалось вернуть к жизни.

В течении десятков лет ученые собирают образцы древних отложений с океанического дна с целью изучения климата прошлых периодов, а также тектоники плит и местной экосистемы.

В исследовании, обнародованном журналом Nature, ученые заявили, что правильное питание и нужные лабораторные условия позволило вернуть к жизни бактерий, найденных в осадочных породах, возрастом в 101, 5 миллионов лет. Микробы, которые были в неактивном состоянии еще во времена динозавров, вновь начали размножаться.

На морском дне образовываются слои осадочных пород, которые состоят из органического мусора, поступающего с поверхности с ветром и океаническими течениями. Микроорганизмы часто оказываются "захваченными" и унесенными в океан вместе с ним.

Ученые пробурили несколько отверстий в таких отложениях и не обнаружили там кислорода. Тем не менее, даже подобные условия дали возможность аэробным (тем, которые нуждаются в кислороде для жизнедеятельности) микробам не умереть в течении миллионов лет. А сейчас их удалось вновь оживить.

Также исследователей поразил процент выживших бактерий - после помещения в питательную среду и надлежащие условия "воскресли" 99,1% из них. Аномалий в их поведении также не было обнаружено - микроорганизмы просто продолжили жить так, как они это делали во времена динозавров.

Ученые предполагают, что жизнь и эволюция микробов под водой проходит медленнее, чем на суше, поэтому отслеживая их развитие, специалисты смогут понять, как протекало их развитие. Также они не исключают, что в породе под толщей воды могут быть обнаружены и другие существа, которых можно оживить.