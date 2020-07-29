Тор, Локи, Дэдпул и другие: ученые решили назвать новые виды мух в честь героев Marvel

Наверное, австралийские ученые большие фанаты киновселенной Marvel. Почему? Все просто - они решили назвать новых видов насекомых в честь гкроев известных франшиз.

Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (Консультативный совет по науке и промышленности, CSIRO) выпустило свой ежегодный перечень новых видов растений и животных (в том числе рыб, птиц, насекомых), которым недавно присвоили имена. Оказалось, некоторых мух теперь зовут как героев вселенной Marvel.

Так, Daptolestes leei назвали в честь создателя множества персонажей комиксов, бывшего президента и председателя совета директоров издательства Marvel Comics Стэна Ли. По словам исследователей, это насекомое имеет характерные белые усики, а вместо его глаз можно вообразить затемненные очки, которые часто носил Ли.

"Муха Дэдпул — убийца с метками на спине, напоминающими маску, — отметил доктор Брайан Лессард. — Мы выбрали для нее имя Humorolethalis sergius, поскольку humorosus lethalis с латыни переводится как "смертельно смешной"".

Бог грома Тор, роль которого в лентах Marvel играет австралийский актер Крис Хемсворт, теперь тоже имеет своего представителя в классе насекомых: Daptolestes bronteflavus ("белокурая молния").

В честь Локи, бога хитрости и обмана из германо-скандинавской мифологии и брата Тора по фильмам, назвали муху Daptolestes illusiolautus. А напоминать о Черной Вдове (Наташа Романофф) будет Daptolestes feminategus (буквально означает "женщина, носящая кожу").

Эксперт по пчелам и осам доктор Хуанита Родригес отметила, что наименование новых видов не только интересно, но и крайне важно, поскольку понимание различий между животными способно спасти как их жизнь, так и нашу собственную.

"Мы обнаружили новый вид паука-осы, который обитает в районе, сильно пострадавшем от лесных пожаров, поэтому теперь можем внимательно следить за его восстановлением", — добавила Родригес. Помимо этого, яд, производимый пауками-осами, может быть полезен для лечения болезни Альцгеймера и эпилепсии.