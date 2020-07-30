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Больше не значит лучше: длительность жизни связали с уровнем железа в крови

Больше не значит лучше: длительность жизни связали с уровнем железа в крови
03:34 Сегодня Телеграф
Ученым, возможно, удалось приблизиться к пониманию секрета продления человеческой жизни. Ключ к ответу на извечный вопрос, может храниться в уровне железа в крови.

Исследователи Эдинбургского университета провели анализ данных о длительности жизни 1,75 миллиона человек, в том числе и 60 тысяч, доживших до предельного возраста. Они обнаружили четкую взаимосвязь между продолжительностью жизни и уровнем железа в крови. 

Ученые обнаружили, что долгожители зачастую имеют гены, которые регулируют уровень железа в крови. Основываясь на этом открытии, человечеству, возможно, удастся создать лекарства, контролирующие этот процесс, и благодаря ним продлить жизнь человека.   

Также по мнению ученых, их работа позволит заполнить пробелы в знаниях о связях между болезнями, диетой и продолжительностью жизни.

"Нас очень взволновали полученные данные, так как они очень четко свидетельствуют о том, что высокий уровень железа в крови снижает продолжительность здоровой жизни, а контроль над этим уровнем позволит предотвратить необратимые возрастные изменения. По нашим предположениям, выводы о метаболизме железа могут в дальнейшем привести к пониманию, почему включение в рацион красного мяса, богатого железом, может привести к возрастным заболеваниям, вроде сердечной недостаточности ", - заявил один из авторов исследования Пол Тиммерс

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Тем не менее, он предупредил, что наработка рекомендаций по диетам и создание перспективных методов лечения пока носят спорный характер, так как это выходит далеко за рамки этой работы.  

Однако в будущем это может помочь выяснить почему некоторые люди имеют более высокую продолжительность жизни и поможет остальным продлить свою жизнь.

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Все по теме:

Железо, Биология, Кровь.

Автор:

Телеграф
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