"Часть первой европейской цивилизации": в Болгарии нашли захоронение эпохи неолита

Группа археологов обнаружила древнее захоронение во время строительных работ в столице Болгарии. Были найдены четыре могилы, в которых сохранились скелеты трех взрослых и одного ребенка. Как сообщает Болгарская академия наук могилам почти 8000 лет.

Археологи убеждены, что это самые древние могилы в Софии и Софийской котловине. Поселение Слатина, на территории которого найдено захоронение, существовало приблизительно 500 лет, с конца VII до середины VI тысячелетия до н.э. и, вероятно, было создано переселенцами из Малой Азии.

"Слатина является очень известным поселением в доисторической науке. Она - часть первой европейской цивилизации", — подчеркнул руководитель раскопок профессор Василь Николов.

Обнаруженные скелеты датируют началом шестого тысячелетия, однако ученым очень мало известно о ритуалах этого периода, ведь подобные формы захоронения раньше нигде не встречались.

Археологи отмечают, что была найдена необычная двойная могила — вероятно, мужчины с ребенком. Также были найдены останки женщины, которую похоронили на животе, и еще одного мужчины, тело которого было уложено тоже нестандартно — одна из его рук осталась под скелетом.

Ученые планируют перенести свои исследования в лабораторию. В частности, они хотят по анализу ДНК узнать, являлись ли эти люди родственниками или нет.