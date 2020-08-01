Исследование: дальние предки человека питались динозаврами

Обнаружены самые древние кости динозавров со следами зубов млекопитающих.

Возраст костей примерно 160 миллионов лет, а открытие было сделано группой ученых из Университета Тюбингена под руководством профессора Ганса-Ульриха Пфретцшнера. Они изучали останки различных животных юрского периода, найденные в 2000 году совместной немецко-китайской экспедицией на северо-западе Китая, и на одной из костей двадцатиметрового зауропода заметили небольшие следы укусов.

При ближайшем рассмотрении и сравнении с аналогичными следами на более поздних останках, выяснилось, что зубы, которыми были оставлены эти укусы, принадлежали млекопитающему.

Авторы исследования провели реконструкцию и пришли к выводу, что это животное было размером, примерно, с современною землеройку, а питалось в основном насекомыми или же было всеядным, а как показывают следы на костях динозавра, не брезговало также и падалью. Ученые практически уверены, что следы своих зубов этот дальний предок человека оставил на трупе уже ранее погибшего динозавра, поскольку, исходя из соотношения размеров, об охоте говорить в данном случае вряд ли возможно.

По словам участвовавшего в исследовании Феликса Аугустина, млекопитающие длительное время жили "в тени" динозавров и успели за этот период развить достаточное многообразие и занять различные экологические ниши. Это многообразие отражалось в различных видах питания, которые ученые обычно реконструируют по косвенны признакам - строению зубов и челюстей. Такие прямые доказательства, как следы зубов на костях попадаются крайне редко. "Все до сих пор известные подобные доказательства происходят самое ранее из мелового периода, и им самое большее 100 миллионов лет. Поэтому наша находка, возрастом примерно в 160 миллионов лет, настолько примечательна", - говорит Аугустин.

Как сообщалось ранее, палеонтологи нашли в США странного динозавра с одним когтем на передних лапах.