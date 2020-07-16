Палеонтологи нашли в США странного динозавра с одним когтем на передних лапах (Фото)

В формации Хелл-Крик американского штата Монтана палеонтологи обнаружили фрагментарные останки динозавра получившего название Trierarchuncus prairiensis. Он имел по одному большому когтю на передних лапах.

"В формации Хелл-Крик американского штата Монтана палеонтологи обнаружили фрагментарные остатки динозавра под названием Trierarchuncus prairiensis. Ученые нашли 3 когтя разных размеров. Считается, что эти динозавры жили около 66 млн лет назад в меловой период", - сообщается на сайте Sci News.

Найденное животное относится к группе Alvarezsauridae - динозавров, поедающих насекомых, останки которых в основном находят в Южной Америке, Азии и в меньшей степени в Северной Америке.

Отмечается, что Новые окаменелости представляют собой растущий ряд от молодого к взрослому: "Признано, что эти динозавры существенно меняли форму в процессе роста".

По мнению ученых, с возрастом Trierarchuncus prairiensis коготь на его лапе становился все крепче. С их помощью динозавр мог умело уничтожать гнезда насекомых и добывать себе еду.

Их тела были полностью покрыты гладкими перьями. Имели короткие передние лапы и удлиненную пасть с редкими зубами.

Стоит упомянуть о том, что Trierarchuncus prairiensis можно назвать самым молодым из упомянутой группы динозавров. Этот вид погиб вместе с другими динозаврами во время массового вымирания в конце мелового периода.

Как сообщалось ранее, в Аргентине была обнаружена окаменелость шестиметровой рыбы. Ее возраст составляет 70 млн лет и обитала она среди динозавров.

Также ученые раскрыли тайну странной окаменелости, найденной в Антарктиде. Находкой под названием The Thing (Штука), оказалась яйцом с мягкой скорлупой.