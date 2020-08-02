Crew Dragon возвращается на Землю (Видео)

Корабль Crew Dragon с экипажем отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. Трансляцию отстыковки провело NASA в своем YouTube-канале.

Расстыковка была осуществлена в субботу в 19:45 по времени Восточного побережья США (2 августа в 02:45 по Киеву).

Планируется, что путь Crew Dragon до Земли займет 19 часов. Корабль должен приводниться в Мексиканском заливе около берегов штата Флорида 2 августа в 21:42 по киевскому времени.

Как уточнили в NASA, несмотря на приближение урагана Исайя к США, погода для приводнения благоприятна.

Если Crew Dragon пройдет эти последние испытания, SpaceX сможет обеспечить регулярные оперативные полеты на МКС, начиная с конца этого года. И это может положить конец зависимости NASA от российских космических кораблей впервые со времен полетов шаттлов.