SpaceX отправит в небо очередную партию спутников

Успешный запуск спутников увеличит общее количество орбитальных кораблей Starlink почти до 600.

В субботу, 1 августа, с базы во Флориде компания SpaceX проведет 10-й запуск спутников Starlink, который как известно несколько раз откладывался.

Сообщается, SpaceX будет включать 57 спутников Starlink плюс две гостевые полезные нагрузки для BlackSky. Запуск спутников Starlink запланирован на 3:21 утра по времени Флориды с космодрома 39А в Космическом центре имени Кеннеди.

Как сообщается, этот запуск станет 5-ым запуском первого этапа Falcon 9. Также стоит отметить, что попытка приземления будет происходить на небольшом расстоянии от плавающей баржи SpaceX "Of Course I Still Love You".

Запуск спутников Starlink важен тем, что каждый из спутников Starlink был оснащен так называемыми солнцезащитными козырьками, для того чтобы помочь уменьшить воздействие солнечного света на корабль.

Напомним, компания SpaceX во второй раз готовит экипаж Сrew Dragon для полета к МКС. В NASA уже даже назвали астронавтов, которые отправятся в рамках новой миссии.