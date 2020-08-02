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Незаметный, доступный и интуитивный: для слабовидящих людей создали умные жилеты

Незаметный, доступный и интуитивный: для слабовидящих людей создали умные жилеты
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter.com
В США представили умный жилет, который поможет ориентироваться в пространстве слабовидящим людям благодаря давления и вибраций.

Исследователи из Гарвардского университета разработали жилет с мягкими роботизированными приводами, которое использует камеры и направляют слабовидящих пользователей. Компьютерное зрение находит, классифицирует и оценивает движение объектов, окружающих пользователя. Устройство информирует о них с помощью давления на тело пользователя, в зависимости от расстояния до препятствий. Так они смогут заранее узнать, что впереди находится дорога, стена или приближающийся человек.

Исследователи описывают жилет Foresight как "незаметный, доступный и интуитивный". В нем используются мягкий надувной текстиль, а вибрации будут мягкими, чтобы не испугать пользователя. При этом материалы для производства недорогие, поэтому их можно производить массово. В случае, если часть датчиков выйдут из строя, их можно будет заменить отдельно.

Ученые планировали сделать это устройство в виде браслета, но жилет позволяет эффективнее следить за окружающим пространством, а затем выдавать тактильные команды в режиме реального времени через Bluetooth. Инженеры планируют, что продукт будет поддерживаться всеми актуальными смартфонами, однако эти устройства должны уметь обрабатывать данные ИИ.

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Команда Foresight сейчас работает над усовершенствованием как программного обеспечения, так и датчиков окружающей среды. Дата выхода и цена устройства пока неизвестна. Ученые хотят закончить разработку к 2021 году.

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Исследование, Наука, Умный жилет.

Автор:

Телеграф
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