Незаметный, доступный и интуитивный: для слабовидящих людей создали умные жилеты

В США представили умный жилет, который поможет ориентироваться в пространстве слабовидящим людям благодаря давления и вибраций.

Исследователи из Гарвардского университета разработали жилет с мягкими роботизированными приводами, которое использует камеры и направляют слабовидящих пользователей. Компьютерное зрение находит, классифицирует и оценивает движение объектов, окружающих пользователя. Устройство информирует о них с помощью давления на тело пользователя, в зависимости от расстояния до препятствий. Так они смогут заранее узнать, что впереди находится дорога, стена или приближающийся человек.

Исследователи описывают жилет Foresight как "незаметный, доступный и интуитивный". В нем используются мягкий надувной текстиль, а вибрации будут мягкими, чтобы не испугать пользователя. При этом материалы для производства недорогие, поэтому их можно производить массово. В случае, если часть датчиков выйдут из строя, их можно будет заменить отдельно.

Ученые планировали сделать это устройство в виде браслета, но жилет позволяет эффективнее следить за окружающим пространством, а затем выдавать тактильные команды в режиме реального времени через Bluetooth. Инженеры планируют, что продукт будет поддерживаться всеми актуальными смартфонами, однако эти устройства должны уметь обрабатывать данные ИИ.

Команда Foresight сейчас работает над усовершенствованием как программного обеспечения, так и датчиков окружающей среды. Дата выхода и цена устройства пока неизвестна. Ученые хотят закончить разработку к 2021 году.