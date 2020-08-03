На 25% чаще: курящие женщины больше подвержены риску инфарктов

Ученые выяснили, что курение увеличивает риск инфаркта среди женщин гораздо больше, чем у мужчин.

В исследовании, проведенном американскими специалистами в ряде стран, в том числе в Сингапуре, Норвегии и Турции, участвовало около 2,5 миллиона человек.

В статье, опубликованной в журнале Lancet, ученые предположили, что женский организм впитывает больше токсичных веществ, содержащихся в сигаретах. По словам корреспондента Би-би-си Адама Бримелоу, о повышенном риске инфарктов среди курильщиков известно давно. Но впервые удалось выяснить статистическую разницу риска заболеваний среди курящих мужчин и женщин. У прекрасной половины человечества курение вызывает инфаркт, по меньшей мере, на 25% чаще.

Однако, неясно, с чем это связано. Авторы исследования предполагают, что женский организм более восприимчив к вредным веществам, содержащимся в сигаретах. Это, по их мнению, также может объяснить, почему курящие женщины чаще заболевают раком легких по сравнению с мужчинами.

Благотворительные организации, ратующие за здоровый образ жизни, обвиняют табачную индустрию в том, что та ведет специальную рекламную кампанию, нацеленную на женщин. Они настаивают, что если сигаретные пачки не будут иметь ярких надписей, то люди будут более восприимчивы к напечатанным на пачках предупреждениям о вреде курения.