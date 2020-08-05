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Они тоже болели: найдены останки динозавра со злокачественной опухолью (Фото)

Они тоже болели: найдены останки динозавра со злокачественной опухолью (Фото)
Обновлено 04:37 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Впервые за всю историю наблюдений, ученые нашли подтверждение болезни раком у динозавров. Группа ученых из Королевского музея Онтарио (ROM) и Университета МакМастера диагностировали остеосаркому (агрессивную злокачественную опухоль на кости) у центрозавра.

Ранее у динозавров не находили подтверждений раковой болезни, сообщает журнал The Lancet Oncology.

Исследуемая малоберцовая кость принадлежала центрозавру (Centrosaurus), жившему от  76 до 77 млн лет назад. 

Изначально сильно искаженный конец окаменелости был принят учеными за заживающий перелом, но потом они решили продолжить исследование с использованием современных медицинских методов. Для этих целей была собрана команда из междисциплинарных специалистов и медицинских работников в таких областях, как патология, радиология, ортопедическая хирургия и палеопатология.

Диагностика рака потребовала медицинской экспертизы и многоуровневого анализа для правильной идентификации. Тем не менее, исследователям удалось доказать наличие следов прогрессирующего рака у 76-летнего динозавра.  

Ученые нашли подтверждение болезни раком у динозавров

Для подтверждения диагноза они сравнили кость с нормальной фибулой у динозавров того же вида и с фибулой человека с подтвержденным случаем остеосаркомы. 

Образец найден у взрослой особи, которую нашли в огромной куче костей других динозавров. Предполагается, что он вместе со стадом стал жертвой наводнения. 

Исследование: дальние предки человека питались динозаврами

Голень демонстрирует рак на поздней стадии. Наверняка это крайне пагубно сказалось на жизни конкретной особи, ведь это сделало бы её весьма уязвимой для хищников того времени, среди которых были и тираннозавры. 

Мнение о том, что этот центрозавр жил в крупном стаде, дает основания предполагать, что только так он смог дотянуть до своего возраста. 

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Все по теме:

Рак, Динозавры, Биология, Палеонтология.

Автор:

Телеграф
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