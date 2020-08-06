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Можно "щелкнуть переключатель": найден фермент, позволяющий паразитам обходиться без кислорода

Можно "щелкнуть переключатель": найден фермент, позволяющий паразитам обходиться без кислорода
Обновлено 02:59 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Группа исследователей из Ирландии смогли определить, как паразиты могут выживать в организме человека без доступа к кислороду. В будущем это может позволить придумать новые способы от них избавиться.

На Земле насчитывается около миллиарда человек болеющих гельминтозом, в частности, вследствие заражения круглыми червями (нематодами). 

Эти паразиты живут в почве и попадают в организм в том числе через грязную воду. Они известны благодаря своей способности к выживанию в среде с низким содержанием кислорода, например, в человеческом теле. 

Ученые из Центра исследований в области клеток и биомолекул имени Донелли объяснили эту суперспособность уникальным ферментом, который нашли в организме паразитов.

Если человеку надо производить энергию посредством аэробного метаболизма с помощью молекулы под названием убидекаренон, или кофермент Q, то паразиты могут делать это иначе. Так после попадания в организм хозяина, они переключаются на анаэробный метаболизм, при котором используется молекула родохинон.

Исследователям удалось найти "переключатель" между этими режимами. 

Так нематоды Caenorhabditis elegans могут определять хватает ли в среде кислорода, чтобы задействовать одну или другую молекулу. 

Сами C. elegans не являются паразитами, но, тем не менее, они - близкий родственник гельминтов. 

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Открытие позволит разработать новые способы лечения паразитических заболеваний, без воздействия на организм человека. Исследователи собираются находить и поражать фермент, благодаря которому черви выживают в бескислородной среде. 

Работа представляет особую ценность для случаев, когда паразиты вырабатывают иммунитет к известным лекарствам. 

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Все по теме:

Паразиты, Биология, Нематоды, Глисты.

Автор:

Телеграф
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