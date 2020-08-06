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В поисках фосфора: новый тип звезд бросил вызов современным теориям звездной эволюции

В поисках фосфора: новый тип звезд бросил вызов современным теориям звездной эволюции
Обновлено 04:17 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Астрономы Института астрофизики Канарских островов (IAC) и исследователи в области компьютерных наук из Центра исследований в области информационных и коммуникационных технологий (CITIC) в университете Ла-Корунья (Галисия) обнародовали новую работу, позволяющую пролить свет на происхождение во вселенной одного из строительных блоков для жизни на Земле - фосфоре.

Исследование, рассказывающее об открытии нового типа очень богатых фосфором звезд, появилось в журнале Nature Communications.  

Большая часть химических элементов во Вселенной "родились" в звездах. Исключение составляют лишь водород и большая часть гелия. 

Среди них всех есть пять, углерод, азот, кислород, сера и фосфор, которые являются основой той жизни, с которой мы знакомы на Земле. Фосфор представляет особый интерес для ученых, ведь он является частью молекул РНК и ДНК и играет неоценимую роль в клеточном энергетическом обмене и для развития их мембран.  

Основываясь на анализе большого количества инфракрасных спектров в H-диапазоне из общедоступной базы данных Sloan Digital Sky Survey, исследователи смогли предложить набор из звезд-кандидатов для изучения на них происхождения фосфора. 

Тем не менее, эксцентричная химия этих звезд до сих пор сбивает ученых с толку, так как они богаты не только фосфором, но и другими элементами вроде магния, кремния, кислорода, алюминия или более тяжелых, вроде церия. 

Дело в том, что после обширного анализа всех возможных звездных источников и процессов, о которых известно, что они образуют химические элементы в недрах звезд, этот химический паттерн не предсказывается современными теориями звездной эволюции и нуклеосинтеза.

"Эти результаты показывают, что мы имеем дело не только с новым типом объектов, но и с тем, что их обнаружение открывает путь для исследования новых физических механизмов и ядерных реакций, которые происходят в звездах", - говорит руководитель проекта и первый автор статьи Томас Массерон.

По мнению ученых, это исследование может стать важной подсказкой в дальнейших поисках ответов на вопрос о происхождении фосфора, являющегося фундаментальным компонентом жизни. 

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Кроме того, благодаря своей работе в Испании, ученые получили оптический спектр самой блестящей из "фосфорных" звезд с помощью спектрографа Эшелле (FIES) на Северном оптическом телескопе (NOT) в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос (Гарафия, Ла-Пальма).

Ученые смогли изучить химическое содержание других элементов в этих звездах, богатыми фосфором, и окончательно исключить те звезды где, кроме фосфора, множество других элементов.

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Космос, Астрономия, Звезды.

Автор:

Телеграф
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