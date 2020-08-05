Пранкеры NASA: астронавты рассказали, как после возвращения на Землю заказывали пиццу с доставкой на корабль SpaceX

Астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен рассказали, как развлекались в капсуле Crew Dragon пока ожидали прибытия судна SpaceX.

Члены экипажа Crew Dragon Дуглас Херли и Роберт Бенкен рассказали, что использовали спутниковый телефон капсулы для розыгрышей знакомых, чьи номера они знали наизусть.

Об этом они сообщили во время пресс-конференции после прибытия на Землю после двухмесячного пребывания на МКС.

Астронавты не вдавались в подробности своих пранков, но один пример все же привели. Они попытались заказать пиццу с доставкой на GO Navigator корабля SpaceX, который направлялся, чтобы выловить их из океана.

"Мы пять часов покачивались в Атлантике на борту космического корабля и пытались разыграть любого, кто придет нам в голову, с помощью спутникового телефона. Это, кстати, было весело. Надеюсь, что счета за телефон отправят не нам, а Илону Маску", - сказал астронавт НАСА Дуглас Херли.

Херли и Бенкен вернулись на Землю после двухмесячного пребывания на МКС. Капсула SpaceX спустилась возле побережья Флоридского залива 2 августа в 21:45 по киевскому времени, как и было запланировано.

Компания SpaceX запустила корабль с астронавтами 27 мая. Пуск признан успешным, теперь США смогут отправлять людей в космос без помощи России. Также SpaceX является первой в мире частной компанией, осуществившей пилотируемый полет в космос.