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Астронавты SpaceX возвращаются на Землю: прямая онлайн-трансляция (Видео)

Астронавты SpaceX возвращаются на Землю: прямая онлайн-трансляция (Видео)
Обновлено 18:29 Сегодня Телеграф
Астронавты компании SpaceX взяли курс на побережье штата Флорида, завершая свой тестовый полет.

2 августа 2020 года астронавты Боб Бенкен и Даг Херли вернутся с Международной космической станции на Землю на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon.

Расстыковка была осуществлена в субботу в 19:45 по времени Восточного побережья США (2 августа в 02:45 по Киеву).

Это событие - историческое, как для главы SpaceX Илона Маска, так и для всей отрасли. Впервые астронавты используют для полёта транспорт частной космической компании.

Онлайн-трансляция

Американское космическое агентство NASA и его коммерческий партнер SpaceX выбрали место высадки подальше от урагана Исаия, который, судя по всему, будет двигаться вдоль восточного побережья Флориды.

Теперь SpaceX может стать первой компанией, которая вернет людей на Землю с орбиты.

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Напомним, 30 мая в США успешно отправили на орбиту ракету Crew Dragon с астронавтами NASA. Запущенный корабль с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС.

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Все по теме:

НАСА, МКС, Трансляция, SpaceX, Crew Dragon, Боб Бенкен, Даг Хёрли.

Автор:

Телеграф
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