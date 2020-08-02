Amazon получила разрешение на запуск спутников для раздачи интернета

Этим летом компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX собирается начать тестирование глобального интернета в рамках проекта Starlink. Однако у нее немало конкурентов. У Amazon есть свой аналог Starlink - проект под названием Kuiper.

Недавно Федеральная комиссия связи США (Federal Communications Commission, FCC) одобрила его, разрешив запустить на околоземную орбиту 3236 спутников. Заявка была подана в июле 2019 года.

Согласно лицензии, половину спутников Amazon запустит до 2026 года, оставшиеся - к 2029 году. Всего компания планирует вложить в проект Kuiper $10 млрд.

Компания планирует отправить спутники на три разные высоты и заявляет, что ей нужно всего 578 спутников на орбите, чтобы начать обслуживание. Кто доставит их на орбиту - пока неизвестно, но Blue Origin, еще одна компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos), принимать участие в проекте не будет.

"Kuiper будет предоставлять услуги широкополосного доступа для необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых потребителей, предприятий в Соединенных Штатах и глобальных клиентов, используя передовые технологии спутниковых и земных станций", - отмечают в Amazon.

Как сообщалось ранее, Китай в субботу, 25 июля, при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" успешно вывел на орбиту три гражданских спутника.