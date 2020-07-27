Китай запустил в космос три спутника для интернета вещей и картографии

Китай в субботу, 25 июля, при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" успешно вывел на орбиту три гражданских спутника.

Эти космические аппараты ZY3-03, Tianqi-10 и Longxiayan послужат для развития интернета вещей и картографии.

Запуск был осуществлен в 6:13 по киевскому времени на космодроме Тайюань в северной провинции Шаньси. Они были отправлены на орбиту с помощью ракеты CZ-4B.

Об этом сообщили в Китайского корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Известно, что спутник ZY3-03 весит 2,36 т и будет использоваться в геологии, для нужд лесного и сельского хозяйства, при проведении спасательных операций в случае возникновения стихийных бедствий.

Tianqi-10 весит 8 кг и предназначен специально для организации работы приборов и датчиков, которые объединены каналами связи и подключены к так называемой виртуальной сети. Longxiayan является рентгеноастрономическим микроспутником.

Напомним, Hubble показал, как выглядит планета Сатурн в летнее время. Снимок был сделан летом в Северном полушарии планеты.