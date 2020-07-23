Китай запустил первую миссию на Марс (Видео)

Китайский зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1" успешно вышел на заданную орбиту. Предварительным местом посадки выбран именно район равнины Утопия в северном полушарии Марса.

Зонд "Тяньмень - 1" успешно запустили с космодрома Вэньчан на острове Хайнань для исследования Марса ("Вопросы к небу"). Он имеет камеру и инструменты, которые непосредственно помогут проанализировать местные породы и найти лед.

Об этом сообщает BBC.

"Шестиколесный робот "Тянмень-1", заключенный в защитный зонд, был поднят ракетой с Земли с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 12:40 по местному времени. Ожидается, что он прибудет на Марс в феврале 2021 года", - говорится в сообщении.

CGTN's reporter Wu Lei captured on Thursday the liftoff moment of #China's Long March-5 Y4 carrier rocket, alongside its #Mars probe, from the Wenchang Spacecraft Launch Site. pic.twitter.com/EnZ4SX3EFn — CGTN (@CGTNOfficial) July 23, 2020

Цель миссии - изучать подземные условия планеты и попытаться найти там признаки жизни. А также исследовать поверхность Марса - это является лишь одной частью китайской миссии.

Напомним, Европейская южная обсерватория продемонстрировала первое в истории изображение молодой солнечной звезды в сопровождении двух гигантских экзопланет, которые превышают массу планет Солнечной системы.