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Европейский телескоп Very Large Telescope запечатлел "второе Солнце" (Фото)
Европейский телескоп Very Large Telescope запечатлел "второе Солнце" (Фото)

Европейский телескоп Very Large Telescope запечатлел "второе Солнце" (Фото)

Европейский телескоп Very Large Telescope запечатлел "второе Солнце" (Фото)
22:06 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
Европейская южная обсерватория продемонстрировала первое в истории изображение молодой солнечной звезды в сопровождении двух гигантских экзопланет, которые превышают массу планет Солнечной системы.

Об этом сообщает Phys.org: "Very Large Telescope Европейской южной обсерватории сделал первый кадр молодой звезды, похожей на Солнце. Вокруг нее находятся две гигантские экзопланеты".

Вновь открывшаяся планетарная система TYC 8998-760-1 находится в 300 световых лет от Земли. Две экзопланеты вращаются вокруг самой звезды на расстоянии в 160 и 320 раз превышающей расстояние между Солнцем и Землей.

Отмечается, что масса одной из них превышает массу Юпитера в 14 раз, а другой, более удаленной, в шесть.

Звезда

"Несмотря на то, что астрономы косвенно обнаружили тысячи планет в нашей галактике, только небольшая часть этих экзопланет была непосредственно отображена", - говорит Мэтью Кенворти, доцент Лейденского университета. Он также добавил, что "прямые наблюдения важны для поиска среды, которая может поддерживать жизнь".

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Наблюдения могут помочь астрономам понять, как планеты формировались и развивались вокруг нашего собственного Солнца.

Изображения систем с несколькими экзопланетами чрезвычайно редки, и до настоящего времени астрономы никогда непосредственно не наблюдали более одной планеты, вращающейся вокруг звезды, подобной Солнцу.

Как сообщалось ранее, телескоп Hubble сделал первые фото "спиральных рукавов" галактики в созвездии Волосы Вероники.

Также, астронавт Крис Кэссиди сделал впечатляющий снимок структуры Ришад в Сахаре с МКС. 

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Все по теме:

Солнце, Звезда, Very Large Telescope.

Автор:

Телеграф
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