Европейский телескоп Very Large Telescope запечатлел "второе Солнце" (Фото)

Европейская южная обсерватория продемонстрировала первое в истории изображение молодой солнечной звезды в сопровождении двух гигантских экзопланет, которые превышают массу планет Солнечной системы.

Об этом сообщает Phys.org: "Very Large Telescope Европейской южной обсерватории сделал первый кадр молодой звезды, похожей на Солнце. Вокруг нее находятся две гигантские экзопланеты".

Вновь открывшаяся планетарная система TYC 8998-760-1 находится в 300 световых лет от Земли. Две экзопланеты вращаются вокруг самой звезды на расстоянии в 160 и 320 раз превышающей расстояние между Солнцем и Землей.

Отмечается, что масса одной из них превышает массу Юпитера в 14 раз, а другой, более удаленной, в шесть.

"Несмотря на то, что астрономы косвенно обнаружили тысячи планет в нашей галактике, только небольшая часть этих экзопланет была непосредственно отображена", - говорит Мэтью Кенворти, доцент Лейденского университета. Он также добавил, что "прямые наблюдения важны для поиска среды, которая может поддерживать жизнь".

Наблюдения могут помочь астрономам понять, как планеты формировались и развивались вокруг нашего собственного Солнца.

Изображения систем с несколькими экзопланетами чрезвычайно редки, и до настоящего времени астрономы никогда непосредственно не наблюдали более одной планеты, вращающейся вокруг звезды, подобной Солнцу.

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