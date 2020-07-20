NASA: Hubble сделал первые фото "спиральных рукавов" галактики в созвездии Волосы Вероники

Как сообщает портал Scitechdaily, примечательной особенностью большинства спиральных галактик является множество изогнутых спиральных рукавов.
На новом снимке, снятом космическим телескопом Hubble, изображены потрясающие серебристо-голубые спиральные рукава галактики NGC 4848, расположенной в созвездии Волосы Вероники.
На снимке можно увидеть не только внутреннюю часть спиральных рукавов, содержащих сотни тысяч молодых ярких голубых звезд, но и чрезвычайно слабые тонкие хвосты внешних спиральных рукавов.
Отмечается, что эта спиральная галактика впервые была открыта в 1865 году немецким астрономом Генрихом Луи д'Арре, который также был одним из открывателей планеты Нептун.
Если вы находитесь в Северном полушарии с большим телескопом, вы можете просто наблюдать призрачное появление этой слабой галактики в созвездии Coma Berenices (Волосы Вероники).
Как сообщалось ранее, в июне телескоп Hubble сделал снимки двух туманностей: NGC 7027 и NGC 6302, также известной как туманность Бабочка.
Кроме этого, Hubble также нашел интересную карликовую галактику, которая расположена в Местном войде - области космической пустоты, открытой в 1987 году.