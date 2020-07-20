NASA: Hubble сделал первые фото "спиральных рукавов" галактики в созвездии Волосы Вероники

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства представило новый снимок галактики NGC 4848.

Как сообщает портал Scitechdaily, примечательной особенностью большинства спиральных галактик является множество изогнутых спиральных рукавов.

На новом снимке, снятом космическим телескопом Hubble, изображены потрясающие серебристо-голубые спиральные рукава галактики NGC 4848, расположенной в созвездии Волосы Вероники.

На снимке можно увидеть не только внутреннюю часть спиральных рукавов, содержащих сотни тысяч молодых ярких голубых звезд, но и чрезвычайно слабые тонкие хвосты внешних спиральных рукавов.

Отмечается, что эта спиральная галактика впервые была открыта в 1865 году немецким астрономом Генрихом Луи д'Арре, который также был одним из открывателей планеты Нептун.

Если вы находитесь в Северном полушарии с большим телескопом, вы можете просто наблюдать призрачное появление этой слабой галактики в созвездии Coma Berenices (Волосы Вероники).

Как сообщалось ранее, в июне телескоп Hubble сделал снимки двух туманностей: NGC 7027 и NGC 6302, также известной как туманность Бабочка.

Кроме этого, Hubble также нашел интересную карликовую галактику, которая расположена в Местном войде - области космической пустоты, открытой в 1987 году.