Похожа на блестки на бумаге: Hubble нашел интересную карликовую галактику

На снимке, сделанном телескопом, запечатлена карликовая галактика KK 246 или ESO 461-036. Она расположена в Местном войде — области космической пустоты, открытой в 1987 году.

До сих пор о ней известно крайне мало — дело в том, что она закрыта от наблюдений галактикой Млечный путь, а ее размеры определяются по контуру других объектов — очертаниями Млечного пути и профилями соседних галактик.

Это так называемая неправильная галактика — она вместе с 15 галактикам-компаньонами находится в области космической пустоты.

Our new Picture of the Week features the galaxy KK 246. Unlike a spiral or elliptical galaxy, it looks like glitter spilled across a black velvet sheet.

