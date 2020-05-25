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С хвостом, как у кометы: найден уникальный троянский астероид

С хвостом, как у кометы: найден уникальный троянский астероид
18:11 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Такой хвост - это уникальное свойство для таких небесных тел.

Исследователи из Гавайского университета в США с помощью системы ATLAS нашли троянский астероид, который следует по нечетной орбите рядом с Юпитером и имеет ледяной хвост. Они сообщили, что это уникальное сочетание свойств астероида и кометы. При этом небесное тело активно менее года.

Астрономы отмечают, что это уникальный набор свойств, который нельзя обнаружить в других троянских астероидах. Институт астрономии университета предположил, что Юпитер, возможно, недавно захватил астероид с далекой и более холодной орбиты. Это открытие может дать больше информации о природе Солнечной системы и ее истории.

Троянские астероиды — астероиды, которые следуют по той же орбите, что их планеты-"хозяева", находясь на постоянном расстоянии от планеты. К примеру, у Земли есть один такой астероид, у Нептуна их десятки, а у Юпитера — тысячи. Как только астероид попадает в зону гравитационного поля планеты, на его поверхности испаряется весь лед.

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Однако это не произошло с астероидом, который ученые обнаружили недавно. Астрономы считают, что он попал под влияние Юпитера совсем недавно — лед на его поверхности все еще испаряется, оставляя за астероидом свечение, похожее на хвост кометы.

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Космос, Наука, Астрономия, Астероид, Троянский астероид.
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