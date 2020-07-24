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Властелин колец: телескоп Hubble сделал снимок летнего Сатурна (Фото)

Властелин колец: телескоп Hubble сделал снимок летнего Сатурна (Фото)
16:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Hubble показал, как выглядит планета Сатурн в летнее время. Снимок был сделан летом в Северном полушарии планеты.

Снимок с телескопа Hubble был получен NASA 4 июля 2020 года, когда Сатурн находился в 1350 миллионов километров от Земли, сообщается на сайте телескопа.

Телескоп обнаружил на планете ряд небольших атмосферных штормов. Эти особенности появляются и исчезают каждый раз при ежегодном наблюдении Hubble. Полоса в северном полушарии остается ярко выраженной с несколькими другими полосами, слегка меняющими цвет из года в год.

"Новый снимок телескопа Hubble был сделан 4 июля 2020 года, когда Сатурн находился на расстоянии в 1350 млн километров от Земли", - говорится в сообщении.

Сатурн

На этом снимке также отчетливо видны две ледяные луны Сатурна: Мимас (справа) и Энцелад (внизу).

Европейский телескоп Very Large Telescope запечатлел "второе Солнце" (Фото)

Как сообщалось ранее, телескоп Hubble сделал первые фото "спиральных рукавов" галактики в созвездии Волосы Вероники

Hubble также нашел интересную карликовую галактику, которая расположена в Местном войде - области космической пустоты, открытой в 1987 году.

Кроме этого, ранее мы писали об астронавтов, которые с помощью телескопа Hubble получили снимки двух туманностей: NGC 7027 и NGC 6302, также известной как туманность Бабочка.

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Все по теме:

Сатурн, НАСА, Лето, Hubble.

Автор:

Телеграф
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