Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пользуется авторитетом во всей Украине: Зеленский объяснил, почему в ТКГ пришел Кравчук
Пользуется авторитетом во всей Украине: Зеленский объяснил, почему в ТКГ пришел Кравчук
Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины
Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины
Шахтер вошел в топ-15 клубов Европы
Шахтер вошел в топ-15 клубов Европы
"Поворотный момент в жизни": Евгений Филатов об отцовстве
"Поворотный момент в жизни": Евгений Филатов об отцовстве

Как бабочка: астрономы "сфотографировали" необычную планетарную туманность

Как бабочка: астрономы "сфотографировали" необычную планетарную туманность
12:54 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pexels.com
В созвездии Паруса на расстоянии около 3000 световых лет от нас астрономы обнаружили необычную космическую систему — планетарную туманность в форме бабочки.

Объект назвали NGC 2899, и это скопление газов привлекло внимание ученых своей необычной формой. А именно — сходством с "симметричной структурой, красивыми цветами и замысловатыми узорами бабочки".

"Бабочку" засекли представители Европейской Южной Обсерватории с помощью группы телескопов Very Large Telescope, которая расположена в Чили.

Авторы открытия заявили, что это довольно редкая находка, поскольку только 10%-20% похожих туманностей имеют такую биполярную структуру. Как правило, такие объекты состоят из двух центральных звезд, которые отвечают за подобную симметрию.

Несмотря на свое название, туманность NGC 2899 не имеет отношения к планетам. Просто создателю этого термина казалось, что планетарные туманности напоминают планеты-газовые гиганты.

В поисках фосфора: новый тип звезд бросил вызов современным теориям звездной эволюции

На самом же деле они появляются в конце жизни огромной звезды, когда ее топливо заканчивается, и внешние слои превращаются в огромную газовую оболочку.

Мертвая звезда — белый карлик — остается в самом центре этой туманности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Созвездие, Туманность.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько птиц Вы видите среди кошек? Личностный тест
02 "Один из крупнейших неядерных взрывов в истории": эксперты оценили мощность взрыва в Бейруте
03 Куриные яйца: полезный продукт, помогающий похудеть без лишних усилий
04 Худеем с помощью воды: простые правила
05 СМИ: Лукашенко "дал зеленый свет" экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жаркий антициклон: в Украине днем до +35° и дожди только за западе
Жаркий антициклон: в Украине днем до +35° и дожди только за западе
Евро самый дорогой за последние два года: курс валют
Евро самый дорогой за последние два года: курс валют
На фрегате Гетьман Сагайдачний выявили COVID-19
На фрегате Гетьман Сагайдачний выявили COVID-19
Три теста показывали негативный результат: звезда сериала &quot;Зачарованные&quot; перенесла коронавирус
Три теста показывали негативный результат: звезда сериала "Зачарованные" перенесла коронавирус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь