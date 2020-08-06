Как бабочка: астрономы "сфотографировали" необычную планетарную туманность

В созвездии Паруса на расстоянии около 3000 световых лет от нас астрономы обнаружили необычную космическую систему — планетарную туманность в форме бабочки.

Объект назвали NGC 2899, и это скопление газов привлекло внимание ученых своей необычной формой. А именно — сходством с "симметричной структурой, красивыми цветами и замысловатыми узорами бабочки".

"Бабочку" засекли представители Европейской Южной Обсерватории с помощью группы телескопов Very Large Telescope, которая расположена в Чили.

Авторы открытия заявили, что это довольно редкая находка, поскольку только 10%-20% похожих туманностей имеют такую биполярную структуру. Как правило, такие объекты состоят из двух центральных звезд, которые отвечают за подобную симметрию.

Несмотря на свое название, туманность NGC 2899 не имеет отношения к планетам. Просто создателю этого термина казалось, что планетарные туманности напоминают планеты-газовые гиганты.

На самом же деле они появляются в конце жизни огромной звезды, когда ее топливо заканчивается, и внешние слои превращаются в огромную газовую оболочку.

Мертвая звезда — белый карлик — остается в самом центре этой туманности.