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Новое открытие в мире химии: ученые создали самые яркие флуоресцентные материалы

Новое открытие в мире химии: ученые создали самые яркие флуоресцентные материалы
Обновлено 21:50 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Химики за счет создания положительно заряженных флуоресцентных красителей в новом классе материалов, создали самые яркие флуоресцентные материалы в истории.

Эти материалы имеют потенциальное применение в любой технологии, которая требует яркой флуоресценции или разработки оптических свойств, включая сбор солнечной энергии и лазерные технологии.

Хотя в настоящее время доступно более 100 000 различных флуоресцентных красителей, почти ни один из них не может быть использован для создания твердых оптических материалов. Красители имеют тенденцию подвергаться «тушению», когда они переходят в твердое состояние. Это происходит из-за того, что когда окрашенные материалы упакованы близко друг к другу, уменьшается интенсивность флуоресценции.

Стопка 3D-печатных гироидов, светящихся в темноте из ярких материалов SMILES. 

Для решения проблемы ученые смешали цветной краситель с бесцветным раствором молекул макроцитов цианостар. В то время как предыдущие исследования уже разработали подход к разбавлению красителей с использованием макроциклов, для выполнения этой работы использовались цветные макроциклы. 

Как 3D-печатные гироиды, сделанные из материалов SMILES, окрашиваются в белый свет и ярко флуоресцируют в УФ-свете.

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Исследователи планируют изучить свойства флуоресцентных материалов, сформированных с помощью этой новой техники, что позволит им в будущем работать с производителями красителей, чтобы реализовать весь потенциал материалов в различных областях применения.

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Открытие, Наука, Химия.

Автор:

Телеграф
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