"Деревянный Стоунхендж": в Португалии обнаружили старинное сооружение (Фото)

Португальские археологи во время раскопок на территории древнего комплекса Пердигос обнаружили останки огромного сооружения из дерева, которое уже прозвали "деревянным Стоунхенджем" или "Вудхенджем".

Об открытии сообщил портал Era-Arqueologia. Раскопки проводили в течение 23 лет, в них участвовали археологи со всего мира. Ученым удалось обнаружить круглый фундамент диаметром 20 метров - до наших дней дошел только он, - который расположен в центре комплекса Пердигос (в 2019 году он получил статус национального памятника) и является частью мегалитического ландшафта, простирающегося до возвышенности Монсараш на востоке страны.

Руководитель раскопок, археолог Антониу Валера рассказал, что это было церемониальное сооружение типа, который встречается только в Центральной Европе и на Британских островах. Такие называют "Вудхенджами" или "деревянными Стоунхенджами": они представляют собой комплекс деревянных монументов.

По словам Валеры, раньше найденная конструкция состояла из нескольких концентрических кругов частоколов, столбов и деревянных бревен. "Это первое подобное сооружение на Пиренейском полуострове, датированное 2800-2600 годами до нашей эры", - добавил археолог. Он подчеркнул, что находка на несколько веков старше знаменитого Стоунхенджа.

Место раскопок

Сообщается, что "Вудхендж" строили и использовали в течение примерно 1400 лет: его заложили в конце среднего неолита, около 3400 года до нашей эры, а забросили примерно в начале бронзового века, около 2000 года до нашей эры (Стоунхендж, для сравнения, заложили примерно в 3000 году до нашей эры). Он был центром сбора разных племен, где проходили церемониальные ритуалы и налаживались культурные и политические связи между отдельными группами.

Кроме того, расположение показывает что он был еще и сооружением для астрономических наблюдений: "Вудхендж" находится в естественном амфитеатре в долине Рибера-дель-Вале-ду-Аламо, где находится одно из самых больших скоплений мегалитов. "Входы в большинство внешних и внутренних залов ориентированы на солнцестояние или равноденствие, таким образом, постройка представляла для древних людей огромный календарь", - рассказывает Валера.

Место раскопок

Археолог отметил, что такая система была распространена в Европе четыре-пять тысяч лет назад. Одно из самых известных сооружений этого типа обнаружили в Ирландии в 2019 году. Ученые нашли постройку, которая состояла из круглого ритуального комплекса и внешнего дворика и за 2500 лет до нашей эры была местом сбора огромного количества племен.

Валера подчеркнул, что открытие его команды усиливает значение комплекса Пердигос для научного сообщества и повышает его значимость для европейских исследований эпохи неолита.