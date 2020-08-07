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"Деревянный Стоунхендж": в Португалии обнаружили старинное сооружение (Фото)

"Деревянный Стоунхендж": в Португалии обнаружили старинное сооружение (Фото)
Обновлено 08:28 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
Португальские археологи во время раскопок на территории древнего комплекса Пердигос обнаружили останки огромного сооружения из дерева, которое уже прозвали "деревянным Стоунхенджем" или "Вудхенджем".

Об открытии сообщил портал Era-Arqueologia. Раскопки проводили в течение 23 лет, в них участвовали археологи со всего мира. Ученым удалось обнаружить круглый фундамент диаметром 20 метров - до наших дней дошел только он, - который расположен в центре комплекса Пердигос (в 2019 году он получил статус национального памятника) и является частью мегалитического ландшафта, простирающегося до возвышенности Монсараш на востоке страны.

Руководитель раскопок, археолог Антониу Валера рассказал, что это было церемониальное сооружение типа, который встречается только в Центральной Европе и на Британских островах. Такие называют "Вудхенджами" или "деревянными Стоунхенджами": они представляют собой комплекс деревянных монументов.

По словам Валеры, раньше найденная конструкция состояла из нескольких концентрических кругов частоколов, столбов и деревянных бревен. "Это первое подобное сооружение на Пиренейском полуострове, датированное 2800-2600 годами до нашей эры", - добавил археолог. Он подчеркнул, что находка на несколько веков старше знаменитого Стоунхенджа.

Деревянный Стоунхендж

Место раскопок

Сообщается, что "Вудхендж" строили и использовали в течение примерно 1400 лет: его заложили в конце среднего неолита, около 3400 года до нашей эры, а забросили примерно в начале бронзового века, около 2000 года до нашей эры (Стоунхендж, для сравнения, заложили примерно в 3000 году до нашей эры). Он был центром сбора разных племен, где проходили церемониальные ритуалы и налаживались культурные и политические связи между отдельными группами.

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Кроме того, расположение показывает что он был еще и сооружением для астрономических наблюдений: "Вудхендж" находится в естественном амфитеатре в долине Рибера-дель-Вале-ду-Аламо, где находится одно из самых больших скоплений мегалитов. "Входы в большинство внешних и внутренних залов ориентированы на солнцестояние или равноденствие, таким образом, постройка представляла для древних людей огромный календарь", - рассказывает Валера.

Раскопки в Португалии

Место раскопок

Археолог отметил, что такая система была распространена в Европе четыре-пять тысяч лет назад. Одно из самых известных сооружений этого типа обнаружили в Ирландии в 2019 году. Ученые нашли постройку, которая состояла из круглого ритуального комплекса и внешнего дворика и за 2500 лет до нашей эры была местом сбора огромного количества племен.

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Валера подчеркнул, что открытие его команды усиливает значение комплекса Пердигос для научного сообщества и повышает его значимость для европейских исследований эпохи неолита.

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Португалия, Археология, Стоунхендж, Вудхендж.

Автор:

Телеграф
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