Исследование: мужчинам опасно пить много чая

Ученіе из Университета Глазго провели исследование с участием 6000 человек, которое показало на то, что для мужчин может быть опасно пить много чая.

Исследователи обнаружили, что те представители мужественного пола, которые пьют много чая, — гораздо более склонны к развитию рака простаты. "Мужчины, выпивавшие 7 и более чашек чая в день, имели на 50 процентов выше риск заболеть этой болезнью, чем мужчины, которые пили 3 или менее чашки в день", — сообщили о своей находке ученые.

Специалисты не скрывают, что полученные результаты обескуражили и их самих. То, что они установили, противоречит предыдущим исследованиям, которые оценивали чаепитие как одну из полезнейших для здоровья привычек. В частности, доказывалось, что любовь к чаю помогает снизить риск развития рака, а также болезней сердца, диабета и болезни Паркинсона.

Поэтому авторы исследования пока воздерживаются от каких-то конкретных заявлений об опасности чая. "Мы не знаем, является ли фактором риска чай сам по себе" — пишут медики, указывая на то, что необходимы дополнительные исследования этой проблемы.

В то же время эксперты порекомендовали не употреблять слишком много чая. Отметим, что исследование было начало еще в 1970 году, а его участниками стали добровольцы в возрасте от 21 до 75 лет, которых протестировали на предмет потребления чая, кофе и алкоголя, а также курения и общего состояния здоровья.