Похожа на круассан: NASA опубликовало новое изображение гелиосферы Солнечной системы (Фото)

Ученым из NASA удалось получить новое изображение гелиосферы Солнечной системы. Оказывается, что эта структура выглядит как один из органов человека, - ученые назвали ее "сдутым круассаном".

Ученые определили наиболее вероятную форму гелиосферы, окружающей Солнечную систему. Созданная Солнцем, эта обширная защитная область состоит из заряженных солнечных частиц и магнитных полей, которые блокируют некоторые из высокоэнергетических космических лучей, исходящих из межзвездного пространства.

Долгое время ученые полагали, что гелиосфера, скорее всего, представляет собой каплю с закругленным передним краем, но теперь новое исследование поставило под сомнение эту идею - вместо этого предполагается, что форма этой защитной области может быть гораздо более странной, чем считалось ранее, а именно похожей на круассан.

Определить ее форму, безусловно, непросто, особенно с учетом того, что только два космических корабля - "Вояджер-1" и "Вояджер-2" - фактически измерили его края напрямую, предоставив мало данных для работы.

Модель гелиосферы, представленная в новом исследовании

Для нового исследования ученые решили определить форму гелиосферы другими способами, например, изучая измерения галактических космических лучей, исходящих из глубокого космоса.

Они также изучили "захватывающие ионы" (которые уносятся солнечным ветром), измеренные зондом NASA New Horizons Pluto.

В конце концов, понимание формы гелиосферы особенно полезно, особенно потому, что это позволяет ученым лучше отображать, какие области космоса защищены от галактических космических лучей - что может оказаться неоценимым при планировании будущих космических миссий.

Это также помогает лучше понять Солнечную систему в целом.

Напомним, недавно астрономы "сфотографировали" необычную планетарную туманность.