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Похожа на круассан: NASA опубликовало новое изображение гелиосферы Солнечной системы (Фото)

Похожа на круассан: NASA опубликовало новое изображение гелиосферы Солнечной системы (Фото)
13:27 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Ученым из NASA удалось получить новое изображение гелиосферы Солнечной системы. Оказывается, что эта структура выглядит как один из органов человека, - ученые назвали ее "сдутым круассаном".

Ученые определили наиболее вероятную форму гелиосферы, окружающей Солнечную систему. Созданная Солнцем, эта обширная защитная область состоит из заряженных солнечных частиц и магнитных полей, которые блокируют некоторые из высокоэнергетических космических лучей, исходящих из межзвездного пространства.

Долгое время ученые полагали, что гелиосфера, скорее всего, представляет собой каплю с закругленным передним краем, но теперь новое исследование поставило под сомнение эту идею - вместо этого предполагается, что форма этой защитной области может быть гораздо более странной, чем считалось ранее, а именно похожей на круассан.

Определить ее форму, безусловно, непросто, особенно с учетом того, что только два космических корабля - "Вояджер-1" и "Вояджер-2" - фактически измерили его края напрямую, предоставив мало данных для работы.

Гелиосфера Солнечной системы

Модель гелиосферы, представленная в новом исследовании

Для нового исследования ученые решили определить форму гелиосферы другими способами, например, изучая измерения галактических космических лучей, исходящих из глубокого космоса.

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Они также изучили "захватывающие ионы" (которые уносятся солнечным ветром), измеренные зондом NASA New Horizons Pluto.

В конце концов, понимание формы гелиосферы особенно полезно, особенно потому, что это позволяет ученым лучше отображать, какие области космоса защищены от галактических космических лучей - что может оказаться неоценимым при планировании будущих космических миссий.

Это также помогает лучше понять Солнечную систему в целом.

Напомним, недавно астрономы "сфотографировали" необычную планетарную туманность.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Астрономия, Солнечная система, Гелиосфера.

Автор:

Телеграф
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