Не только приятно, но и полезно: лечебные свойства поцелуя

Специалисты считают, что поцелуи благоприятно влияют на наш организм.

Поцелуй препятствует образованию стрессовых гормонов – глюкокортикоидов. А ведь именно они в большинстве случаев "повинны" в высоком кровяном давлении, повышенном содержании холестерина, слабости мускулов, нарушении баланса инсулина и бессоннице.

Вообще, поцелуй может очень эффективно успокаивать нервную систему и предотвращать стрессы. Именно поэтому любители поцелуев чаще бывают оптимистами.

Кроме того, при поцелуях происходит выброс адреналина, который обеспечивает нам радостную активность и "нападает" на гормон стресса – кортизол.

А еще всего лишь три поцелуя в день обеспечивают вам не меньше, чем на сутки, крайне романтическое и умиротворенное настроение.