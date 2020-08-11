"Находка национального значения": в Шотландии найден клад, возрастом 3000 лет

Власти Шотландии заявили, что охотник-любитель за сокровищами обнаружил один из самых значительных кладов бронзового века, когда-либо найденных в Шотландии.

Искатель сокровищ Мариуш Степьен заявил, что он "трясся от счастья", когда он сделал открытие в июне на поле недалеко от деревни Пиблз, примерно 36 км к югу от Эдинбурга.

Я думал, что никогда раньше не видел ничего подобного, и с самого начала чувствовал, что это может быть что-то впечатляющее, и я только что открыл для себя большую часть истории Шотландии - Мариуш Степьен.

Степьен и его друзья связались с отделом сокровищницы шотландского правительства и расположились лагерем в поле в течение 22 дней, пока археологи извлекали собрание артефактов. Клад включал в себя полную конскую сбрую, пряжки, кольца, украшения, меч в ножнах и колпаки осей колесницы.

Все находки и окружающая их почва сейчас находятся в Центре коллекций национальных музеев в Эдинбурге.

Эмили Фриман, глава отдела сокровищниц, заявила, что это «находка национального значения». Это только второй клад бронзового века, когда-либо раскопанный в Шотландии.

Для нас это была прекрасная возможность восстановить не только бронзовые артефакты, но и органические материалы. Еще предстоит проделать большую работу, чтобы оценить артефакты и понять, почему они были депонированы - Эмили Фриман, глава отдела сокровищниц королевского офиса.