Дату сожжения Иерусалима определили с помощью магнитного поля Земли (Фото, Видео)

С помощью измерения магнитного поля Земли израильские археологи нашли новые доказательства того, как Вавилонская империя сожгла Иерусалим. Ученые изобрели способ, который в будущем могут применять в других археологических исследованиях.

Девятое ава (обычно приходится на конец июля - начало августа по григорианскому календарю; в этом году - 29-30 июля) - национальный день траура евреев в память о сожжении Первого и Второго Иерусалимских храмов. Исследователи из Тель-Авивского университета, Еврейского университета и израильского Управления древностей нашли способ показать, насколько масштабным было разрушение Первого храма (или Храма Соломона) Вавилоном в 586 году до нашей эры. Статья об открытии опубликована в журнале Plos One.

Во время раскопок в Национальном парке Города Давида археологи обнаружили руины некогда грандиозного здания, а внутри - участок обрушившегося с верхнего этажа пола и обломки утвари того времени. Анализ найденных осколков керамики позволил установить, что постройка была разрушена в том же году, что и Храм Соломона.

Также ученые заметили следы сильного пожара и большое количество пепла. Чтобы выяснить, что произошло в доме, они собрали образцы напольного покрытия и отвезли их в Палеомагнитную лабораторию Института наук о Земле Еврейского университета. Там они измерили магнитное поле, закодированное во фрагменте. Йоав Вакнин, участвовавший в исследовании, рассказал, что команда преследовала две цели: измерить направление и величину магнитного поля в день разрушения Иерусалима и понять, что эти данные могут сказать об истории места.

Йоав Вакнин изучил пол, который рухнул во время разрушения в 586 году до нашей эры

Результаты показали, что здание горело при температуре выше 500 градусов по Цельсию: вероятно, пол верхнего этажа не выдержал таких нагрузок и провалился. Группе удалось подтвердить, что в VI веке до нашей эры Иерусалим действительно разрушали, а ущерб от действий Вавилона был крайне серьезным. "Даже без измерений магнитного поля мы могли бы предположить, что эта грандиозная постройка была сожжена в то же время, что и Первый храм, но они показали несколько важных деталей", - добавил Вакнин.

Авторы исследования отметили, что измерение магнитных данных не является обычным для археологов делом. Они провели большую и сложную работу, чтобы проанализировать характеристики найденного материала, выяснить, как в нем кодируется информация об исторических событиях, и создать уникальный метод дешифровки данных через измерение магнитного поля. "Йоав смог расшифровать магнитный код и получить важную информацию для истории, археологии и геомагнитных исследований", - добавил Рон Шаар из Института наук о Земле при Еврейском университете.

Йоав Вакнин, профессор Гадот, доктор Шалев, руководившие исследованием, на месет раскопок

Возможность связать разрушение Иерусалима с магнитным полем Земли вплоть до сегодняшнего дня казалась нереальной, отметил Вакнин. Тем не менее разработанный метод позволил узнать больше о произошедшей и Иерусалиме трагедии. Ученые считают, что он поможет и в будущих исследованиях.

Как сообщалось ранее, португальские археологи во время раскопок на территории древнего комплекса Пердигос обнаружили останки огромного сооружения из дерева, которое уже прозвали "деревянным Стоунхенджем" или "Вудхенджем".