Скачать
Вторник, 11.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса
В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса
Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)
Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Дату сожжения Иерусалима определили с помощью магнитного поля Земли (Фото, Видео)

Дату сожжения Иерусалима определили с помощью магнитного поля Земли (Фото, Видео)
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
С помощью измерения магнитного поля Земли израильские археологи нашли новые доказательства того, как Вавилонская империя сожгла Иерусалим. Ученые изобрели способ, который в будущем могут применять в других археологических исследованиях.

Девятое ава (обычно приходится на конец июля - начало августа по григорианскому календарю; в этом году - 29-30 июля) - национальный день траура евреев в память о сожжении Первого и Второго Иерусалимских храмов. Исследователи из Тель-Авивского университета, Еврейского университета и израильского Управления древностей нашли способ показать, насколько масштабным было разрушение Первого храма (или Храма Соломона) Вавилоном в 586 году до нашей эры. Статья об открытии опубликована в журнале Plos One.

Во время раскопок в Национальном парке Города Давида археологи обнаружили руины некогда грандиозного здания, а внутри - участок обрушившегося с верхнего этажа пола и обломки утвари того времени. Анализ найденных осколков керамики позволил установить, что постройка была разрушена в том же году, что и Храм Соломона.

Также ученые заметили следы сильного пожара и большое количество пепла. Чтобы выяснить, что произошло в доме, они собрали образцы напольного покрытия и отвезли их в Палеомагнитную лабораторию Института наук о Земле Еврейского университета. Там они измерили магнитное поле, закодированное во фрагменте. Йоав Вакнин, участвовавший в исследовании, рассказал, что команда преследовала две цели: измерить направление и величину магнитного поля в день разрушения Иерусалима и понять, что эти данные могут сказать об истории места.

Йоав Вакнин - раскопки

Йоав Вакнин изучил пол, который рухнул во время разрушения в 586 году до нашей эры

Результаты показали, что здание горело при температуре выше 500 градусов по Цельсию: вероятно, пол верхнего этажа не выдержал таких нагрузок и провалился. Группе удалось подтвердить, что в VI веке до нашей эры Иерусалим действительно разрушали, а ущерб от действий Вавилона был крайне серьезным. "Даже без измерений магнитного поля мы могли бы предположить, что эта грандиозная постройка была сожжена в то же время, что и Первый храм, но они показали несколько важных деталей", - добавил Вакнин.

Авторы исследования отметили, что измерение магнитных данных не является обычным для археологов делом. Они провели большую и сложную работу, чтобы проанализировать характеристики найденного материала, выяснить, как в нем кодируется информация об исторических событиях, и создать уникальный метод дешифровки данных через измерение магнитного поля. "Йоав смог расшифровать магнитный код и получить важную информацию для истории, археологии и геомагнитных исследований", - добавил Рон Шаар из Института наук о Земле при Еврейском университете.

Йоав Вакнин

Йоав Вакнин, профессор Гадот, доктор Шалев, руководившие исследованием, на месет раскопок

"Часть первой европейской цивилизации": в Болгарии нашли захоронение эпохи неолита

Возможность связать разрушение Иерусалима с магнитным полем Земли вплоть до сегодняшнего дня казалась нереальной, отметил Вакнин. Тем не менее разработанный метод позволил узнать больше о произошедшей и Иерусалиме трагедии. Ученые считают, что он поможет и в будущих исследованиях.

Как сообщалось ранее, португальские археологи во время раскопок на территории древнего комплекса Пердигос обнаружили останки огромного сооружения из дерева, которое уже прозвали "деревянным Стоунхенджем" или "Вудхенджем".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иерусалим, Археология, Магнитное поле.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт
02 11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Протесты в Беларуси: Бессмертный уверен, что к разгонам демонстрантов привлекли войска РФ
04 Уязвимость в Xiaomi: сканер отпечатков пальцев использовали, как камеру
05 Протесты в Минске: в ОМОН полетели коктейли Молотова (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина ответила Ирану по поводу компенсации за сбитый самолет МАУ
Украина ответила Ирану по поводу компенсации за сбитый самолет МАУ
Пандемия COVID-19: сколько в мире человек уже вылечились от коронавируса
Сколько в мире человек уже вылечились от коронавируса
Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Обновили &quot;Погоду&quot; и улучшили темный режим: OnePlus выпустила HydrogenOS 11
Обновили "Погоду" и улучшили темный режим: OnePlus выпустила HydrogenOS 11
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь