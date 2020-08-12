Скачать
Среда, 12.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
НАПК о подписанном Зеленским законе об игорном бизнесе: Содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован
НАПК о подписанном Зеленским законе об игорном бизнесе: Содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Шахтер разгромил Базель на пути в полуфинал Лиги Европы
Шахтер разгромил Базель на пути в полуфинал Лиги Европы
Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал
Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал

Ударный кратер помог определить состав крупнейшего астероида Главного пояса (Видео)

Ударный кратер помог определить состав крупнейшего астероида Главного пояса (Видео)
Обновлено 03:25 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Новое компьютерное моделирование процесса столкновений с астероидом Психея, крупнейшим астероидом Главного пояса, позволяет предположить, что он состоит из металлов и пористый по составу. Эти знания помогут предстоящей миссии НАСА, стартующей в 2022 году.

Миссия Psyche: Journey to a Metal World будет первой отправленной к этом астероиду. 

(16) Психея (лат. Psyche), предположительно, представляет собой осколок планетарного ядра, которое было разрушено на стадии формирования планеты. То есть, она просто не успела сформироваться. 

Благодаря моделированию ударных процессов на Психее становится проще понять металлические космические тела, а также отличия в образовании кратеров на них от подобных на скалистых и ледяных телах.  

Команда исследователей продемонстрировала первые трехмерные модели образования крупнейшего ударного кратера Психеи. Также это первая работа, в которой модели ударных кратеров применили для определения состава астероида. 

Деформация металлов происходит иначе, чем у других распространенных астероидных материалов, вроде силикатов, и удары по объектах схожих по составу с Психеей должны напоминать те же, что наблюдаются на астероиде.  

Видео, обнародованное исследователями, с применением модели показывает теоретический сценарий, который мог привести к появлению самого большого астероида на Психее. 

Похожа на круассан: NASA опубликовало новое изображение гелиосферы Солнечной системы (Фото)

Моделирование показывает, что часть материала была выброшена в космос после удара и выявляет стадию модификации кратера, где в зоне удара виден образовавшийся поврежденный материал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Астероид, Психея.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прощаемся с холестерином: продукты, которые способствуют его снижению
02 Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra
03 Самый главный прием пищи за день: что нежелательно есть на завтрак
04 Продолжает соблазнять фанов: Тина Кунаки опубликовала новые сексуальное фото
05 Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Беларуси: в одном из районов Минска строят баррикады (Видео)
Протесты в Беларуси: в одном из районов Минска строят баррикады (Видео)
Кабмин решил поддержать украинских аграриев
Кабмин решил поддержать украинских аграриев
Штаб соперницы Лукашенко: Мы предлагаем начать диалог
Штаб соперницы Лукашенко: Мы предлагаем начать диалог
Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике
Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь