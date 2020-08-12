Ударный кратер помог определить состав крупнейшего астероида Главного пояса (Видео)

Новое компьютерное моделирование процесса столкновений с астероидом Психея, крупнейшим астероидом Главного пояса, позволяет предположить, что он состоит из металлов и пористый по составу. Эти знания помогут предстоящей миссии НАСА, стартующей в 2022 году.

Миссия Psyche: Journey to a Metal World будет первой отправленной к этом астероиду.

(16) Психея (лат. Psyche), предположительно, представляет собой осколок планетарного ядра, которое было разрушено на стадии формирования планеты. То есть, она просто не успела сформироваться.

Благодаря моделированию ударных процессов на Психее становится проще понять металлические космические тела, а также отличия в образовании кратеров на них от подобных на скалистых и ледяных телах.

Команда исследователей продемонстрировала первые трехмерные модели образования крупнейшего ударного кратера Психеи. Также это первая работа, в которой модели ударных кратеров применили для определения состава астероида.

Деформация металлов происходит иначе, чем у других распространенных астероидных материалов, вроде силикатов, и удары по объектах схожих по составу с Психеей должны напоминать те же, что наблюдаются на астероиде.

Видео, обнародованное исследователями, с применением модели показывает теоретический сценарий, который мог привести к появлению самого большого астероида на Психее.

Моделирование показывает, что часть материала была выброшена в космос после удара и выявляет стадию модификации кратера, где в зоне удара виден образовавшийся поврежденный материал.