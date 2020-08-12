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Распространенный американский грызун оказался способным распространять коронавирус

Распространенный американский грызун оказался способным распространять коронавирус
Обновлено 04:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Википедия
Группа молекулярных биологов из Университета штата Колорадо (США) обнаружила, что распространенные североамериканские грызуны могут быть заражены коронавирусом SARS-CoV-2 и передавать его.

Предварительные результаты исследования опубликовала электронная библиотека bioRxiv.

"Одно из самых больших опасений эпидемиологов заключается в том, что у коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) появится еще один резервуар среди животных, которые обитают за пределами Азии. Мы обнаружили, что такую роль в Северной Америке могут играть оленьи хомячки, среди которых вирус может стабильно распространяться и развиваться", - говорит Тони Шоунц, доцент Университета Колорадо. 

Исследователи проверили, могут ли оленьи хомячки Peromyscus maniculatus заразиться коронавирусом нового типа. 

Так девяти молодым грызунам закапали в нос раствор, содержащий вирус. РНК патогена выявлялась до 21 дня в мазках из рота и до 14 в легких. Вирус также смог проникнуть в мозг хомячков. Ученые допускают, что туда он попал через тройничный нерв.

Ни один грызун от инфекции не погиб, никаких симптомов обнаружено не было. 

Тем не менее, зараженные особи смогли передать вирус всем особям, находящимся с ними в одной клетке, а те, в свою очередь, инфицировали еще одну группу животных. Антитела к коронавирусу появились у грызунов лишь спустя две недели после заражения. 

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Исходя из этих данных, ученые предположили, что оленьи хомячки и, возможно, некоторые другие виды могут выступить в роли вторичного носителя коронавируса и периодически вызывать вспышки COVID-19 на материке. Вирус может стабильно распространяться внутри популяций этих грызунов и эволюционировать. 

Также это дает основания для дальнейших исследований грызунов, которые могут быть носителями SARS-CoV-2, ведь известно, что инфицированию коронавирусами подвержены также европейские рыжие и темные полевки. 

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Все по теме:

Биология, Коронавирус, Covid-19, Олений хомячок.

Автор:

Телеграф
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