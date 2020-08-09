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Обитала в воде, а не на суше: палеонтологи исследовали останки рептилии со сверхдлинной шеей

Обитала в воде, а не на суше: палеонтологи исследовали останки рептилии со сверхдлинной шеей
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: instagram
Ученые заявили, что танистрофея, жившая около 242 миллионов лет назад, жила не на суше, а в океане.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology. Путем компьютерной микротомографии и последующей цифровой обработки останков рептилии ученым удалось найти доказательства того, что эти животные обитали в воде. Кроме того, изучив поперечные срезы костей на предмет годичных колец, палеонтологи смогли определить, что небольшие особи танистрофея - это взрослые индивиды, то есть отдельный вид животного, а не его детеныши, как предполагали ранее.

И хотя два вида танистрофея жили рядом, за добычу соревноваться не приходилось - они охотились на разных животных. Крупные - на рыбу и кальмаров, мелкие - на креветок и прочих морских панцирных обитателей. Более крупного танистрофея ученые назвали Tanystropheus hydroides (в честь длинношеих гидр из греческой мифологии), мелкому досталось первоначальное имя - Tanystropheus longobardicus.

Танистрофей - одна из самых удивительных рептилий, живших в триасовом периоде, когда динозавры только начали появляться (последние обитали исключительно на суше и могли заходить в воду лишь для охоты; все водные рептилии отношения к динозаврам не имеют). В море же властвовали гигантские рептилии - архозавроморфы.

Реконструкция скелета танистрофея

Реконструкция скелета танистрофея

К ним и относится танистрофей, останки которого впервые были описаны еще в XIX веке - в 1852 году (а найдены они в основном в лагерштетте горы Сан-Джорджио на границе Швейцарии и Италии). С тех пор рептилия вызывала активные споры ученых: не было понимания, относятся ли мелкие виды этих существ к детенышам или это просто другой вид.

Череп Tanystropheus hydroides

Череп Tanystropheus hydroides

Кроме того, одни считали, что рептилия жила в воде, другие - что на побережье. А в какой-то момент некоторые даже видели в ней летающего птерозавра, похожего на птеродактиля, ведь длинные и полые кости животного напоминали фаланги пальцев. Позже выяснилось, что это были не фаланги, а сверхдлинная шея. Длина тела танистрофея (название которого с латинского переводится не иначе как "длинный шарнир") достигала пяти метров, при этом на шею приходилось до 3,5 из них, то есть больше половины.

Интерпретативные восстановительные чертежи Tanystropheus hydroides и Tanystropheus longobardicus

Интерпретативные восстановительные чертежи Tanystropheus hydroides и Tanystropheus longobardicus

Исследование: дальние предки человека питались динозаврами

"Танистрофей был похож на крокодила с укороченным телом и очень-очень длинной шеей, - описывает животное палеонтолог и один из соавторов работы Оливье Риппель. - Такая длинная шея не нужна животному, обитающему на суше".

Полная "собранная" цифровая модель черепа

Полная "собранная" цифровая модель черепа

Несмотря на эту особенность, у рептилии было всего 13 шейных позвонков, только удлиненных (то же самое, кстати, можно наблюдать у жирафов, которые, как и люди, имеют всего шесть шейных позвонков). А еще шея танистрофея была усилена дополнительными шейными ребрами, так что эту часть тела рептилии нельзя было назвать слишком гибкой.

Как сообщалось ранее, на Земле 400 млн лет назад доминировали гигантские скорпионы. Размеры большей части видов морских скорпионов не превышали нескольких десятков сантиметров, но встречались и гигантские представители отряда.

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Все по теме:

Динозавры, Палеонтология, Танистрофей.

Автор:

Телеграф
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