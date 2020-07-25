На Земле 400 млн лет назад доминировали гигантские скорпионы

Размеры большей части видов морских скорпионов не превышали нескольких десятков сантиметров, но встречались и гигантские представители отряда.

Известно, что огромные морские скорпионы, длина которых достигала двух метров, доминировали на Земле около четырехсот миллионов лет назад.

Ученым удалось выяснить, что первые существа с минеральными экзоскелетами появились в начале палеозоя — то есть, примерно 540 миллионов лет назад. Организмы, которые представляли собой моллюсков с раковинами и членистоногих с панцирями из хитина, жили в основном в теплых морях, а на суше в те далекие времена только появлялись наземные растения, а также грибы и лишайники.

Сообщается, что среди морских видов сперва доминировали трилобиты (вымершие членистоногие), а затем, около 450 млн лет назад, их сменили членистоногие из отряда Eurypterida, известные как ракоскорпионы. Тем не менее за короткий период времени этим существам удалось все-таки захватить все моря и океаны Земли, разделившись на более чем две с половиной сотни видов.

У огромных морских скорпионов практически не было естественных врагов, поэтому они буквально господствовали в водной среде. А на суше в это время активно развивались их паукообразные сородичи.

Напомним, простому студенту Арктического университета Норвегии (UiT) удалось доказать наличие торговых связей эпохи викингов. Парень нашел около деревни Сандторг на севере Норвегии древние украшения и слитки.