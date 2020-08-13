Жил 115 млн лет назад и был длинной до 4 метров: ученые обнаружили самого хрупкого динозавра

Палеонтологи из Университета Саутгемптона считают, что четыре кости, которые недавно обнаружили на острове Уайт, принадлежат новым видам динозавров-тероподов.

Кости были обнаружены на прибрежной полосе в Шанклине в прошлом году и принадлежат шее, спине и хвосту нового динозавра, которого назвали Vectaerovenator inopinatus.

Название относится к большим воздушным пространствам в некоторых костях, одной из черт, которые помогли ученым определить его тероподное происхождение. Эти воздушные мешочки, которые также можно увидеть у современных птиц, были продолжением легких и, вероятно, помогли обеспечить эффективную дыхательную систему, а также облегчили скелет.

Научное исследование подтвердило, что окаменелости, скорее всего, принадлежат одному и тому же динозавру, а точное местоположение и время находок подтверждают это мнение.

Изучив четыре позвонка, палеонтологи из Саутгемптонского университета подтвердили, что кости, вероятно, принадлежат к роду динозавров, ранее неизвестному науке. Их результаты будут опубликованы в журнале Papers in Palaeontology в соавторстве с теми, кто обнаружил окаменелости.

Крис Баркер, доктор философии, студент университета, который руководил исследованием, признал, что команда ученых была поражена тем, насколько полым было это животное — оно пронизано воздушными пространствами. Части его скелета, скорее всего, были довольно хрупкими.

Данные о динозаврах-тероподах среднего мелового периода в Европе не так уж велики, и новое открытие даст возможность расширить понимание ученых разнообразия видов динозавров того времени.