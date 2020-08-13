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Жил 115 млн лет назад и был длинной до 4 метров: ученые обнаружили самого хрупкого динозавра

Жил 115 млн лет назад и был длинной до 4 метров: ученые обнаружили самого хрупкого динозавра
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter.com
Палеонтологи из Университета Саутгемптона считают, что четыре кости, которые недавно обнаружили на острове Уайт, принадлежат новым видам динозавров-тероподов.

Кости были обнаружены на прибрежной полосе в Шанклине в прошлом году и принадлежат шее, спине и хвосту нового динозавра, которого назвали Vectaerovenator inopinatus.

Название относится к большим воздушным пространствам в некоторых костях, одной из черт, которые помогли ученым определить его тероподное происхождение. Эти воздушные мешочки, которые также можно увидеть у современных птиц, были продолжением легких и, вероятно, помогли обеспечить эффективную дыхательную систему, а также облегчили скелет.

Научное исследование подтвердило, что окаменелости, скорее всего, принадлежат одному и тому же динозавру, а точное местоположение и время находок подтверждают это мнение.

Изучив четыре позвонка, палеонтологи из Саутгемптонского университета подтвердили, что кости, вероятно, принадлежат к роду динозавров, ранее неизвестному науке. Их результаты будут опубликованы в журнале Papers in Palaeontology в соавторстве с теми, кто обнаружил окаменелости.

Крис Баркер, доктор философии, студент университета, который руководил исследованием, признал, что команда ученых была поражена тем, насколько полым было это животное — оно пронизано воздушными пространствами. Части его скелета, скорее всего, были довольно хрупкими.

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Данные о динозаврах-тероподах среднего мелового периода в Европе не так уж велики, и новое открытие даст возможность расширить понимание ученых разнообразия видов динозавров того времени.

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Наука, Динозавр, Палеонтология.

Автор:

Телеграф
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