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Мозгу тоже нужны песни: новое исследование доказали важность музыки во время тренировок

Мозгу тоже нужны песни: новое исследование доказали важность музыки во время тренировок
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Исследователи из Университета Цукубы опредилили, что музыка на тренировке улучшает работу мозга.

Исследователи из Университета Цукубы оценили настроение 33 молодых людей сразу после того, как они закончили заниматься спортом.

Во время тренировки они слушали музыку или серию звуковых сигналов. Те, кто слушал музыку, пребывали в лучшем настроении и демонстрировали лучшие когнитивные функции в ходе тестирования мозга.

Ученые утверждают, что звуки музыки в момент, когда вы делаете физические усилия, могут улучшить настроение и когнитивные функции.

"Упражнения с музыкой вызывали повышение настроения (жизненной силы) активнее, чем упражнения со звуковыми сигналами", – пишут ученые в журнале Neuroscience.

Предыдущие исследования показали, что физические упражнения повышают активность в определенной части мозга, называемой дорсолатеральной частью префронтальной коры (ДЛПК).

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Известно, что эта область мозга, будучи активированной, приводит к улучшению мыслительной деятельности, внимания и краткосрочной памяти.

"Мы обнаружили значимые связи между позитивным настроением, вызванным физическими упражнениями с музыкой, улучшением функциональной производительности мозга и повышенной активацией в ДЛПК", – пишут исследователи.

Это первое исследование, которое показало, что позитивное настроение, вызванное физическими упражнениями под музыку, влияет не только на физическую форму человека, но и на его когнитивные способности.

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Исследование, Музыка, Наука.

Автор:

Телеграф
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