Скачать
Воскресенье, 16.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Солидарность с протестующими в Беларуси: В центре Киева проходит акция
Солидарность с протестующими в Беларуси: В центре Киева проходит акция
Самый масштабный в истории: в Беларуси сегодня проведут марш свободы
Самый масштабный в истории: в Беларуси сегодня проведут марш свободы
Украинская теннисистка сменила гражданство
Украинская теннисистка сменила гражданство
Загадочная крошечная луна: NASA сделало новые снимки Фобоса
Загадочная крошечная луна: NASA сделало новые снимки Фобоса

Загадочная крошечная луна: NASA сделало новые снимки Фобоса

Загадочная крошечная луна: NASA сделало новые снимки Фобоса
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Twitter
Вот уже почти двадцать лет космический зонд NASA снабжает землян подробной информацией о том, как ведет себя Фобос — одна из самых загадочных лун Красной планеты.

Зонд NASA Mars Odyssey вращается вокруг Красной планеты уже почти 19 лет, что делает его космическим кораблем, который дольше всех в мире сохраняет активность на орбите другой планеты.

За эти годы он стал свидетелем множества странных вещей, которые наблюдателям с Земли практически невозможно заметить. Например, потрясающее красочное изображение марсианской луны Фобоса — отличный пример инопланетных достопримечательностей, которые Mars Odyssey может рассмотреть и изучить во всей красе.

Шесть необычных сфер, запечатленных на фото, напоминают фруктовые конфеты. Однако на самом деле все это Фобос — цветовые вариации обозначают разную температуру луны, которую Mars Odyssey удалось считать благодаря специальному тепловизору.

Стадии нагрева Фобоса

Стадии нагрева Фобоса

Синий цвет, то есть самые холодные часы, приходятся на время лунного затмения. В это время Марс полностью затеняет свой спутник от света Солнца. А ярко-красные оттенки, напротив, демонстрируют те периоды, когда поверхность Фобоса нагревается до максимальной температуры. Кстати, для марсианской луны она невелика — всего 27 градусов Цельсия.

Похожа на круассан: NASA опубликовало новое изображение гелиосферы Солнечной системы (Фото)

Постоянный анализ Фобоса и его поверхностных характеристик позволяет выяснить, чем на самом деле является ли крошечная луна (с радиусом всего около 11 километров). Был ли это астероид, втянутый в гравитационное поле Марса, или, возможно, чем-то большим? В научной среде на сегодняшний день крайне популярна теория о том, что Фобос — это фрагмент, отколовшийся в результате жуткого катаклизма, случившегося в далеком прошлом Красной планеты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Mars Odyssey.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лукашенко о забастовке работников: На заводах им после этого места быть не должно
02 В МИД обнародовали позицию Украины относительно событий в Беларуси
03 "Напряженная ситуация на западной границе": Лукашенко направил десантников в Гродно
04 "Точка невозврата" пройдена: льды Гренландии продолжат таять и это угроза для 40% населения США
05 Очередной секс-скандал: фильм Зака Снайдера отправился на пересъемки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин и Лукашенко созвонились уже во второй раз за выходные
Путин и Лукашенко созвонились уже во второй раз за выходные
Мировые производители создали рекордные дозы вакцин от гриппа
Мировые производители создали рекордные дозы вакцин от гриппа
Глава МИД Литвы поддержал протестующих бело-красно-белым флагом
Глава МИД Литвы поддержал протестующих бело-красно-белым флагом
Точно пьет эликсир молодости: Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь