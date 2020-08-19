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Не хуже врачей: ИИ научили ставить диагнозы по МРТ

Не хуже врачей: ИИ научили ставить диагнозы по МРТ
Обновлено 12:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Исследователи из компании FastMRI представили новую модель ИИ, которая может анализировать снимки МРТ и ставить диагнозы по ним, не хуже, чем живые специалисты.

Эксперты-рентгенологи доказали, что искусственный интеллект (ИИ) может оценивать результаты МРТ, ставить диагнозы и рекомендовать лечение. При этом модель делает это так же хорошо, как и обычные врачи. При слепом сравнении специалисты не смогли отличить выводы ИИ от заключения врачей. Система работает в четыре раза быстрее, чем живой специалист, поэтому может сократить время ожидания и затраты на дополнительные обследования.

Команда FastMRI строила свою модель на основании того, что некоторые из собранных данных в МРТ избыточны и не нужны для выводов. Это значит, что хорошо обученная система машинного обучения может сама делать выводы о том, какие данные важны для дальнейшего заключения, а какие — нет. После этого ученые тренировали модель на большом количестве данных, так как снимки МРТ очень упорядочены и предсказуемы.

Исследование показало, что существенных различий в оценках специалистов и ИИ не было. Они обнаружили одни и те же отклонения и патологию независимо от того, кто делал эти выводы. Все исследователи оценили выводы, полученные с помощью ИИ, как более качественные, чем традиционные. Пять из шести рентгенологов не смогли правильно определить, какие изображения обработаны с помощью ИИ.

Снизит количество ошибок при диагностике болезней: ИИ научился сам ставить диагноз

Инженеры отмечают, что между выводами ИИ и специалистов могут быть различия только в случае, если в исходных данных есть излишние данные или «шум». В этом случае верные выводы может сделать только радиолог, поэтому пока выводы модели проверяет живой специалист.

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Наука, Искусственный интеллект, МРТ, ИИ, Нейросеть.

Автор:

Телеграф
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