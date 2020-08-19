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Окна будущего: ученые изобрели сверхэффективные прозрачные солнечные батареи

Окна будущего: ученые изобрели сверхэффективные прозрачные солнечные батареи
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Ученые из Мичиганского университета в США представили новые прозрачные батареи, способные поглощать около 8% энергии солнечного света, при этом пропуская через себя примерно половину.

Окна — идеальное место для органических солнечных батарей, ведь такие аккумуляторы, в отличие от кремниевых, сочетают высокий КПД и прозрачность - Стивен Форрест, один из разработчиков, профессор Мичиганского университета в США

Как предполагают специалисты, из нового материала можно будет делать окна, которые, таким образом, превратятся в достаточно эффективные аккумуляторы. 

Форрест и его коллеги решили эту проблему. Ученые синтезировали несколько новых органических молекул, которые могут взаимодействовать с частицами света в инфракрасной и красной части спектра, но при этом пропускают через себя практически все фотоны, которые может видеть глаз человека.

Разработка, по словам ученых, опережает все существующие прозрачные солнечные батареи. При этом КПД работы их изобретения можно сделать еще выше, если использовать в качестве одного из компонентов батарей электроды из серебра, а не из окиси индия и олова. Однако в таком случае окно станет слегка зеленоватым.

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В ближайшее время химики планируют создать еще более совершенные электроды и органические вещества, поглощающие свет. Также они проверят, может ли их разработка быть использована в производственных масштабах.

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Все по теме:

Ученые, Наука, Солнечные батареи.

Автор:

Телеграф
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