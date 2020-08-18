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Поможет избежать пьяного вождения: смартфоны научили определять опьянение пользователя

Поможет избежать пьяного вождения: смартфоны научили определять опьянение пользователя
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Исследователи из Стэнфордского университета экспериментальным путем доказали, что смартфоны могут определить степень опьянения пользователя по его походке.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале "Journal of Studies on Alcohol and Drugs", смартфон может определить, когда пользователь выпил слишком много алкоголя, обнаруживая изменения в его походке.

Для проведения исследования ученые измерили походку 22 взрослых в возрасте от 21 до 43 лет. Они получили алкогольный напиток, который им нужно было пить в течение семи часов. Все это время, с регулярными промежутками времени, им нужно было проходить десять шагов вперед и назад с телефоном в кармане.

Устройства измеряли ускорение и медиолатеральные (из стороны в сторону), вертикальные (вверх и вниз) и передне-задние движения во время ходьбы участников. Эти данные можно проанализировать и сделать вывод о степени алкогольного опьянения пользователя.

"У каждого из нас в кармане уже есть мощные датчики, которые мы постоянно носим с собой, куда бы мы не пошли, — отметили исследователи. — Нам нужно научиться использовать их, чтобы они служили общественному здравоохранению".

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Наличие информации об алкогольном опьянении в реальном времени может быть важным для того, чтобы помочь людям сократить потребление алкоголя или предотвратить употребление алкоголя перед вождением автомобиля. В будущем они планируют создать отдельное приложение, которое можно интегрировать с программами для "умных" устройств.

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Все по теме:

Смартфоны, Наука, Алкогольное опьянение.

Автор:

Телеграф
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