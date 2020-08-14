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Опубликованы первые результаты тестов спутникового интернета Starlink от Илона Маска (Фото)

Опубликованы первые результаты тестов спутникового интернета Starlink от Илона Маска (Фото)
17:42 Сегодня Телеграф naked-science.ru
Некоторые участники программы закрытого бета-тестирования спутникового интернета компании SpaceX опубликовали на форуме Reddit первые результаты проверки скорости передачи данных с использованием специальных наземных терминалов Starlink.

Проект глобального спутникового интернета развивали и развивают целый ряд крупных компаний - Amazon, Boeing, OneWeb, Samsung, SpaceX. Но именно последние добились в этой области наибольшего успеха. Недавно компания, основанная Илоном Маском, запустила бета-тестирование проекта Starlink - спутниковой системы для обеспечения жителей Земли глобальным доступом к интернету.

Сейчас орбитальная группировка спутников насчитывает 600 аппаратов; более 500 штук из них - эксплуатационные модели версии 1.0. Программа бета-тестирования Starlink пока ограничена севером США и южными территориями Канады.

Первые результаты проверки скорости работы спутникового интернета от SpaceX уже выложены в Сеть. Скорость скачивания колебалась от 35,5 до 60,2 Мбит/с, скорость выгрузки данных - в диапазоне от 4,6 до 17,7 Мбит/с. Средняя задержка по итогам серии тестов составляла порядка 30-40 мс, в отдельных случаях достигая 90 мс.

К середине 2020-х годов интернет от Starlink должен покрыть всю поверхность земного шара

По словам представителей SpaceX, после полноценного запуска системы Starlink она будет обеспечивать скорость скачивания данных до 1 Гб/с при задержках не более 35 мс. Стоимость доступа к спутниковому интернету еще не озвучивается; по оценкам отраслевых экспертов, для США и Канады она должна составить порядка 100 долларов в месяц. Для сравнения: многие пользователи развлекательного портала Reddit, на котором выложили данные тестов, платят около 150 долларов в месяц за тариф со скоростью приема данных 10 Мбит/с.

Результаты тестирования Starlink

Результаты тестирования Starlink

SpaceX провела первые испытания прототипа ракеты Starship SN5 (Видео)

Полноценное развертывание системы Starlink намечено на середину 2020-х. У компании SpaceX для этого уже есть разрешение на вывод 42 тысяч спутников на околоземную орбиту.

Как сообщалось ранее, в SpaceX рассказали о "невероятном спросе" со стороны потенциальных клиентов на подключение к сети Starlink. В связи с этим компания просит власти США увеличить число максимально возможных пользователей до 5 миллионов.

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Интернет, SpaceX, Илон Маск, Starlink.

Автор:

Телеграф
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