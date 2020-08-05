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SpaceX провела первые испытания прототипа ракеты Starship SN5 (Видео)

SpaceX провела первые испытания прототипа ракеты Starship SN5 (Видео)
20:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
SpaceX провела первые летные испытания прототипа второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship.

Американская компания SpaceX Илона Маска успешно провела первый полет прототипа ракеты Starship SN5, которую планируют использовать для полетов на Луну и Марс.

Об этом компания сообщила в Twitter.

4 августа прототип Starship SN5, больше напоминающий летающую водонапорную башню из-за отсутствия носового обтекателя, взлетел примерно на 150 метров и совершил мягкую посадку на площадку частного космодрома компании невдалеке от местечка Бока-Чика.

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Напомним, астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен вернулись на Землю после двухмесячного пребывания на МКС.

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Все по теме:

Луна, Марс, Ракета, Испытание, SpaceX, Starship, Starship SN5.

Автор:

Телеграф
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