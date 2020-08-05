SpaceX провела первые испытания прототипа ракеты Starship SN5 (Видео)

Американская компания SpaceX Илона Маска успешно провела первый полет прототипа ракеты Starship SN5, которую планируют использовать для полетов на Луну и Марс.
Об этом компания сообщила в Twitter.
4 августа прототип Starship SN5, больше напоминающий летающую водонапорную башню из-за отсутствия носового обтекателя, взлетел примерно на 150 метров и совершил мягкую посадку на площадку частного космодрома компании невдалеке от местечка Бока-Чика.
Starship takes flight pic.twitter.com/IWvwcA05hl
— SpaceX (@SpaceX) August 5, 2020
Напомним, астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен вернулись на Землю после двухмесячного пребывания на МКС.