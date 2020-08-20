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Лопнувший трос на несколько месяцев вывел из строя уникальный телескоп НАСА

Лопнувший трос на несколько месяцев вывел из строя уникальный телескоп НАСА
Обновлено 03:14 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Обсерватория НАСА "Аресибо" ушла на длительный ремонт после того, как на неё обрушился лопнувший вспомогательный трос.

Как передает издание SpaceNews, процесс устранения повреждений может занять несколько месяцев. Об этом во время заседания НАСА заявил директор Координационного бюро по планетарной защите Линдли Джонсон.

Один из вспомогательных тросов, удерживавших металлическую платформу обсерватории над чашей телескопа, лопнул 10 августа. Он оставил 30-метровую пробоину на поверхности антенны телескопа, а также частично вывел из строя платформу и некоторые научные инструменты. Персонал обсерватории пока не выяснил, почему это случилось. Инцидент произошел ночью, когда вокруг не было людей.

По подсчетам SpaceNews, на телескоп обрушилось 200 метров кабеля, один метр которого весит около 30 килограмм. Следовательно на устройство рухнуло около 6 тонн металла.

"Персонал обсерватории продолжает изучать повреждения и оценивать возможную стоимость починки телескопа. Однако уже сейчас можно сказать, что Аресибо не вернется к работе в ближайшее время. По всей видимости, на восстановление его антенны уйдет как минимум несколько месяцев", - сказал Джонсон.

Повреждения телескопа Аресибо

Национальный научный фонд (NSF) будет руководить ремонтными работами, масштабы ущерба пока не оценены. 

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По сообщению Gizmodo, всего повреждено около 250 панелей первичных рефлекторов (на устройстве установлено 40 тыс. панелей). Ремонт может усложнится, если платформа, используемая для доступа к частям телескопа, небезопасна.

Уникальность телескопа "Аресибо" состоит в том, что в его антенну встроены не только мощные приемники радиосигнала, но и излучатели. Благодаря этому астрономы могут детально изучать форму сближающихся с Землей астероидов и оценивать, насколько они опасны для планеты.

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НАСА, Телескоп, Аресибо.

Автор:

Телеграф
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