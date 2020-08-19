Одной загадкой больше: "межзвездный скиталец" Оумуамуа, скорее всего, не состоит из водорода

Астрономы из Кореи и США провели анализ движения астероида Оумуамуа и характеристики его вероятного места происхождения. В новой работе опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters утверждается, что астероид-"пришелец" не может полностью состоять из водорода.

Таким образом ученые опровергают предположения, что ускорение Оумуамуа связано с реактивным движением вследствие выгорания молекулярного водорода.

1I/Оумуамуа был обнаружен в 2017 году, изначально его классифицировали, как астероид, но позже было зафиксировано его ускорение. Это напоминало поведение кометы, хотя других признаков этого у объекта не было.

В начале 2020 года астрофизики сделали предположение, что объект частично состоит из водородного льда, который начал таять и "толкать" "водородный айсберг" по мере приближения к Солнцу.

Возможным местом происхождения Оумуамуа тогда было названо облако (GMC) W51, находящегося в 17 тысячах световых лет от Земли.

Ученые из США и Южной Кореи решили провести анализ и выяснить, мог ли загадочный астероид сформироваться в такой среде.

В их исследовании показано, что в плотной газовой среде на зернах быстро образуется слой водорода, который сорбирует материал с поверхности. Из-за этого частицы лишаются возможности слипаться.

Также они проанализировали механизмы, из-за которых водород внутри Оумуамуа может разрушиться. Как оказалось, наибольшее влияние на это будет оказывать свет звезд.

В следствие этого, ученые предположили, что небесное тело в его нынешнем виде оказалось бы не способным преодолеть 17 тысяч световых лет, если хотя бы частично состояло из замерзшего водорода. Следовательно природа происхождения "межзвездного скитальца" Оумуамуа продолжает оставаться загадкой.