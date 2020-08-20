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Заняли бы половину видимого неба: в центре Млечного Пути найдены сгустки холодного газа

Заняли бы половину видимого неба: в центре Млечного Пути найдены сгустки холодного газа
14:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pexels.com
В знаменитых пузырях Ферми, поднимающихся из самого центра нашей Галактики, астрономы заметили плотные скопления холодного газа.

По современным представлениям, в центре нашей Галактики находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, окруженная бурным и горячим газопылевым облаком. Из этой области перпендикулярно плоскости Млечного Пути поднимаются два крупных пузыря Ферми, испускающих гамма-излучение. Высота каждого достигает 25 тысяч световых лет: если бы мы могли видеть в этом диапазоне, они заняли бы половину видимого неба.

Пузыри Ферми названы в честь космического гамма-телескопа Fermi, впервые обнаружившего их в 2010 году. С тех пор в их основании удалось разглядеть нечто вроде коротких "трубопроводов", по которым из центральных областей к ним поднимается горячий газ. А теперь в пузырях обнаружились и плотные "сгустки" холодного газа. Об этом Наоми МакКлюр-Гриффитс (Naomi McClure-Griffiths) и ее соавторы пишут в статье, опубликованной в журнале Nature.

Астрономы наблюдали за молекулярным водородом в пузырях Ферми с помощью радиотелескопа Atacama Pathfinder, заметив плотные скопления массой по 380 и 375 масс Солнца, движущиеся от центра Галактики на большой скорости: в одном облаке — 240 км/с, в другом — 300 км/с. Подобные облака служат "звездными колыбелями", в которых происходит образование светил и планет, однако эти вряд ли породят хотя бы одну звезду: в них уже заметны включения более горячего и менее плотного газа, свидетельствующие о постепенном разрушении сгустков.

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"Галактики могут отлично "стрелять себе в ногу", — говорит профессор МакКлюр-Гриффитс. — Если вы теряете такую серьезную массу, то теряете вещество, из которого могут формироваться звезды, и если вы потеряете его в большом количестве, галактика не сможет рождать новых звезд вообще".

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Газ, Космос, Наука, Млечный путь.

Автор:

Телеграф
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