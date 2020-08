Давным давно, в далекой вселенной: умирающая звезда стала причиной массового вымирания в девонском периоде

Ученые из Университета Иллинойса (США) обнародовали новые аргументы в пользу теории о том, что причиной массового вымирания в Девонском периоде стал взрыв сверхновой в далекой галактике. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.