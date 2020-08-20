Давным давно, в далекой вселенной: умирающая звезда стала причиной массового вымирания в девонском периоде

Ученые из Университета Иллинойса (США) обнародовали новые аргументы в пользу теории о том, что причиной массового вымирания в Девонском периоде стал взрыв сверхновой в далекой галактике. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

События массового вымирания в девоне разворачивались примерно 359 млн лет назад, его также называют одним из пяти крупнейших массовых вымираний в истории планеты.

Новое исследование, проведенное астрофизиком Брайаном Филдсом из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне, предполагает, что девонское массовое вымирание на Земле могло быть далеким и совершенно чуждым явлением — умирающей звездой, взорвавшейся далеко в галактике.

Есть предположение, что массовые вымирания, такие как вымирание в позднем девоне, вызваны исключительно земными причинами: например, разрушительным извержением вулкана, в результате которого планета становится безжизненной.

Новые расчеты показывают, что катастрофическое разрушение стратосферного озона могло быть вызвано действием ионизирующего излучения от взрыва сверхновой, расположенной на расстоянии до 65 световых лет от Земли.

Возможно, это первый случай, когда такое объяснение было выдвинуто для позднедевонского вымирания, но ученые давно рассматривали потенциально смертельные последствия околоземных сверхновых в подобном контексте.