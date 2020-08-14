Прояснило некоторые процессы эволюции и адаптации: слезы птиц и людей похожи

Ученые выяснили, что слезы птиц и рептилий очень похожи на человеческие. Это очень поможет офтальмологам в лечении заболеваний глаз людей и животных.

Понимание того, как слезы могут поддерживать глазной гомеостаз у разных видов и при различных условиях окружающей среды, дает возможность прояснить некоторые процессы эволюции и адаптации. Также это играет основную роль для открытия новых молекул для офтальмологических препаратов - Арианн. П. Ориа, профессор из Федерального университета Баии, Сальвадор, Бразилия

Слезы играют решающую роль в поддержании здорового зрения у всех видов. Но до сих пор исследователи изучали слезы только у небольшого списка млекопитающих, включая людей, собак, лошадей, обезьян и верблюдов. Чтобы получить более полное представление о том, как слезы действуют у других видов, Ориа и ее сотрудники добавили в этот список семь видов птиц и рептилий.

Хотя птицы и рептилии имеют разные структуры, ответственные за производство слез, некоторые компоненты этой жидкости (электролиты) присутствуют в таких же концентрациях, как и у людей, объясняет Ориа.

Животные, которые приняли участие в исследовании, — попугаи ара, ястребы, совы, а также разные виды черепах и кайманы. Для сравнения авторы также собрали слезы у 10 здоровых добровольцев.

Изучая состав слез, авторы обнаружили, что все их типы содержат одинаковое количество электролитов, таких как натрий и хлорид, хотя слезы птиц и рептилий имеют немного более высокие концентрации. Слезы совы и морской черепахи также показали более высокий уровень мочевины и белка. После измерения состава авторы изучили кристаллы, образовавшиеся при высыхании слезной жидкости. Исследователи могут использовать этот образец кристаллизации, чтобы выявить определенные типы глазных болезней, а также другие различия между типами.

Эти знания помогут нам приблизиться к пониманию эволюции и адаптации этих видов, добавил Ориа.