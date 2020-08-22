Blue Origin представила прототип лунного модуля для тестов NASA (Видео)

В Космическом центре Джонсона представили полноразмерный макет космического аппарата для высадки людей на Луну. Он понадобится для проведения испытаний и подготовки астронавтов.

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin и возглавляемая ею "национальная команда" (Human Landing System National Team), в состав которой входят также Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, доставили в Космический центр имени Линдона Джонсона NASA полномасштабный прототип своего лунного посадочного модуля. Его планируют использовать для реализации программы Artemis, цель которой - отправка на спутник Земли "первой женщины и следующего мужчины".

Теперь 12-метровый посадочный модуль готов к испытаниям в NASA. Прототип включает в себя полноразмерные составляющие системы посадочного модуля, в том числе независимые многоразовый пилотируемый модуль (Ascent Element ) и посадочную ступень (Descent Element), которая создана на базе грузового посадочного модуля Blue Moon от Blue Origin и водородного двигателя BE-7 LOX.

Ascent Element включает в себя авионику, программное обеспечение, оборудование систем жизнеобеспечения, информационный интерфейс экипажа и позволит взаимодействовать с многоцелевым пилотируемым кораблем Orion от Lockheed Martin, который в тандеме со сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System и будет обеспечивать полеты в рамках миссий Artemis I и II.

По мере доработки серийного посадочного модуля Blue Origin и ее партнеры смогут получить ценную информацию об аппарате и его внутреннем устройстве (в том числе об удобстве расположения приборов, обзоре всего происходящего за пределами корабля, эргономике кресел экипажа и так далее). Команда будет сотрудничать с NASA, включая Главный офис астронавтов, в рамках проведения инженерных и эксплуатационных испытаний.

Со временем инженерный прототип будут дополнять, добавляя элементы. "Испытание прототипа во взаимодействии с экипажем - шаг к воплощению этой исторической миссии, - отметил Брент Шервуд, вице-президент по передовым программам Blue Origin. - Опыт, который мы получаем при работе с полномасштабными прототипами, уникален. Этот ранний этап позволит нам разработать безопасную систему, отвечающую потребностям NASA".

"Каждый партнер привносит в "национальную команду" свое выдающееся наследие. К ним относятся разработка, интеграция и эксплуатация космических кораблей, систем запуска и посадочных модулей. Вместе мы формируем отличную команду, которая отправит наших астронавтов на Луну в 2024 году, - добавил, в свою очередь, Кирк Ширеман, вице-президент Lunar Campaigns компании Lockheed Martin Space. - Крайне важно дополнить современные инструменты возможностью самим рассматривать и оценивать спускаемый аппарат. Это поможет нам ускорить разработку и достичь цели - высадиться на Луну к 2024 году".

О старте реализации программы Artemis Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило в прошлом году. Первый запуск (Artemis 1), как ожидается, должны провести в конце 2021 года, хотя сроки неоднократно переносили. При этом во время него не предполагается присутствие экипажа. На орбиту Луны люди попадут в составе миссии Artemis 2, которая предварительно назначена на начало 2023 года.

Непосредственно высадка человека на поверхность земного спутника - и в то же время триумфальное возвращение на него - может состояться не ранее 2024 года (миссия Artemis 3). А примерно в 2028-м хотят завершить строительство постоянной базы на Луне.

Как сообщалось ранее, SpaceX провела первые летные испытания прототипа второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship, которую планируют использовать для полетов на Луну и Марс.